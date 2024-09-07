Москвичи выкупают долги жителей Улан-Удэ 20-летней давности

В этом году число россиян, имеющих кредиты, достигло 50 млн человек. По статистике Центробанка, это почти 40% от всего населения страны. Неспроста знаменитая поговорка «Долг платежом красен» означает, что любой заключенный договор займа имеет свой срок и обязательно должен завершиться возвратом. Вот только далеко не все граждане готовы платить по счетам. И если вы считаете, что банк забыл про вас, то коллекторские агентства все помнят. В Бурятии уже есть примеры, когда улан-удэнцам предъявляют долги 20-летней давности.Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории нашей страны. Платежеспособность российского населения достигла на тот момент минимальной отметки. Люди остро нуждались в деньгах, и под стать сложившейся ситуации «потекли рекой» кредитные предложения.В нулевые на страну обрушилась настоящая эпидемия неведомых ранее кредитных карточек. Банки тогда прибегли к нестандартной, по нынешним меркам, практике – стали рассылать кредитки почтой. Одним из первых таким форматом воспользовался банк «Русский стандарт», затем к «пластиковому флешмобу» присоединились ВТБ 24, Банк Москвы и т. д.Как вспоминает экс-сотрудник кредитно-финансовой организации Олег Нипалин, суммы на подкинутых в почтовые ящики картах варьировались от 30 до 70 тыс. рублей и максимум доходили до 100 тысяч. Что для неизбалованных на тот момент кредитными продуктами россиян считалось «упавшим с небес богатством».– Сейчас это даже уже не деньги, но тогда иметь 50 тыс. рублей считалось роскошью. При этом население совершенно не разбиралось в вопросе кредитных карт. Они брали их в руки и крутили как что-то диковинное. Я помню, как появились первые банкоматы, и мы торжественно зазывали прохожих: «Товарищи! Не проходите мимо. Посмотрите, до чего дошел прогресс». Вы и сами, наверное, застали то время, когда менеджеры банков объясняли принцип использования банкоматов. Особенно в год появления сенсорного табло, – вспоминает экс-сотрудник банка Олег Нипалин.Условия кредитования различались в зависимости от вида и конкретного банка. Например, в те времена ставки на потребительские кредиты в Сбербанке достигали 25 - 30% годовых. А по отдельным кредитам доходили аж до 50% и выше.– Банки играли по-крупному. Местами ставки по кредитным карточкам переваливали за 100% годовых. Сами понимаете, это было начало двухтысячных, а равно практически полное отсутствие какого-либо контроля. По сути, история сложилась так: россиянам предоставили деньги, и они сочли, что это бесплатно. Люди еще не знали таких слов, как «срок погашения» и «коллекторы». Многие люди пытались закрыть долги, но из-за колоссальных процентов, штрафов за несвоевременное погашение, а также отсутствия финансовой грамотности избавиться от набежавших долгов становилось практически невозможно. Заемщики вносили и вносили деньги, но сумма долга оставалась прежней. Со временем люди просто переставали платить и забывали про свои кредиты, – рассказывает Нипалин.Из вышесказанного складывается впечатление, что банки работали себе в убыток. Ведь какой смысл раздавать населению кредитные карты, если оно не собирается и не может по ним расплатиться?– Период колоссальных ставок позволил банкам совершенно спокойно опираться на то, что даже если два человека не рассчитаются, то за них заплатит кто-то другой. Например, третий заемщик. Тот самый порядочный гражданин, который изо всех сил годами гасил задолженность. К тому же тогда появились коллекторы - люди умеющие профессионально взыскивать долги. И, поверьте, чувство меры им было чуждо. Это сейчас у них связаны руки (пришлось внести изменения в законодательство), но тогда людей действительно заставляли платить. Однако, по сути, это было вбрасывание денег в бесконечную кредитную яму, – говорит экс-банкир.Постепенно пришел опыт использования кредитных карточек. Кому-то удалось выбраться из долгов, кто-то осознано бросил платить по кредитам. Но хуже всего пришлось тем, кто о задолженности позабыл.– Когда банки выдают кредиты, они создают резервы на возможные потери по ссудам. Например, если человеку предоставили 100 тыс. рублей, банк резервирует часть этих денег. Сначала в размере 20%, а дальше по нарастающей. Зависит от того, платит человек или нет. В конечном итоге недобросовестный заемщик переходит в другую категорию, а его долг выносится на забалансовый счет. Это делается для того, чтобы не отягощать основной баланс банка, – объясняет Олег Нипалин.Банки, конечно, могут списать неоплаченные долги по истечении срока давности. Но делают это они только в том случае, если не видят перспективы продолжать требовать их оплату. А следовательно, не всегда. Поэтому простым гражданам лучше помнить о том, что банки имеют возможность предъявить финансовые претензии и после этого периода.– Учитывая непростую финансовую обстановку в стране, многие банки обогатились за счет маржинальности из-за «конских» процентов и как бы закрыли глаза на неоплаченные кредиты. Все-таки большая часть из них погашалась, а остальная доля не имела большого веса, – полагает экс-сотрудник.Но вот кто, оказывается, так и не смог «простить долг», так это коллекторские агентства.– Многие из них с огромным дисконтом выкупают долги граждан по безнадежным кредитам, – подтверждает бывший банковский служащий.Свалившаяся как снег на голову ситуация с позабытым кредитом, собственно, и произошла с улан-удэнцем Василием Кузнецовым. Мужчина отправился в магазин за покупками, но вернулся домой с судебным приказом.– На карте было 10 000 рублей. В полной уверенности, что я оплачу покупки, протянул ее к терминалу. Сначала один раз, затем другой и так далее. Полез в приложение банка и вижу: «Взыскание через суд… остаток долга будет списан автоматически… общая сумма задолженности 110 тысяч рублей… взыскатель Столичное АВД», – вспоминает мужчина.Василий признается, что когда-то давно имел кредиты. Однако был уверен, что давно со всеми расплатился.– Да уже больше 20 лет прошло. Даже не вспомню, когда брал последний. В определенный момент меня повысили на работе, и я вроде как со всем рассчитался. С тех пор к займам не прибегал. А тут вдруг какая-то контора неожиданно списывает с меня долг. К тому же московская, – говорит мужчина.Ознакомившись с судебным приказом, Кузнецов поспешил к юристам.– Я звонил им в Москву, говорят, что на мне есть кредит в 50 000 рублей за 2004 год. Даже если у меня и был позабытый кредит, мне кажется, что кто-то из судей слепо одобрил это постановление. Ведь сроки исковой давности все прошли. Пока юрист составлял для меня документы на отмену судебного приказа, я поделился своей историей, а в ответ услышал: «Ну каждый зарабатывает как может». Потом заплатил за услугу, за конверт для отправки заказного письма, за марочку, за печать документов. Единственное, где я сэкономил, так это сам дошагал до почты. Тут-то до меня и дошло – им всем подобные ситуации выгодны, – считает Василий.В определенной степени заемщик прав. Как раз этим летом Госдума приняла закон об увеличении судебных пошлин. «По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин увеличится в 10 раз – с 400 до 4000 рублей. Максимальный вырастет в 15 раз – до 900 000 рублей. Зависит от суммы иска», – сообщает РБК.Если говорить совсем простыми словами, то судиться в России станет дороже. Можно подумать, кому-то из граждан и до этого нововведения «бодаться» было не сложно. Все-таки юридическая система имеет свои особенности и разного рода нюансы, о которых знают исключительно профессионалы. А хорошие специалисты стоят хороших денег.В принципе, судебный приказ опротестовывается. Главное - уложиться в десятидневный срок.– По идее, мне еще предстоит обратиться в суд и разблокировать банковский счет. Но для этого придется потратиться на юриста. А это все деньги. Получается, что мой бюджет на борьбу со столичным коллекторским агентством уже превышает списанную с моей карточки сумму, – негодует Василий.Аналогичного рода случай произошел и с другим уроженцем Улан-Удэ. Однако мужчина не стал делиться подробностями своей истории, лишь упомянул название московской конторы и взысканный ею долг аж за 1998 год!Инцидентами со столичными фирмами мы поделились с бывшим сотрудником банка.– Ситуация достаточно интересная. Мне кажется, что несколько крупных коллекторских агентств действительно могли приобрести кредитные базы данных и отправиться с этой охапкой к мировым судьям, – допускает Олег Нипалин.Если это действительно так, то в ближайшее время коллекторы озолотятся. В качестве примера возьмем усредненную сумму – 20 тыс. рублей, которые прямо сейчас могут быть на банковской карте практически каждого. Допустим коллекторское агентство «пропылесосило» карты 50 000 граждан. Получается, что они разом взыскали миллиард. А сколько таких забывчивых должников по стране?– Самое главное, что все законно. Если они реально взялись за брошенные кредиты двухтысячных, то количество российских заемщиков может возрасти как минимум до 3 млн. В таком случае взысканные средства будут измеряться уже в десятках миллиардов рублей. Гениальная схема. Мне кажется, людям пора поинтересоваться своей кредитной историей, – подытоживает бывший банкир.Что делать, если вы, не приведи бог, попадете в ситуацию со взысканием древнего долга по судебному приказу?- Прежде всего, надо всегда отслеживать свою корреспонденцию и обязательно получать письма с пометкой «Судебное», – поясняет адвокат Владимир Стативо. – От того, что вы их проигнорируете, ничего не изменится. Гражданин считается уведомленным самим фактом отправки письма на его адрес регистрации. Получил он его или нет, это неважно.Далее надо написать заявление о своем несогласии с судебным приказом. Помощь дорогостоящего юриста здесь не нужна. Вам нет необходимости обосновывать свою позицию ссылками на закон, на конкретные обстоятельства и доказательства. Не согласны – и все, судебный приказ должен быть отменен. Можете даже скачать образец заявления в интернете. Главное – подать его в десятидневный срок с момента получения судебного приказа на почте.Если ваш кредитор настойчив, то он обратится с исковым заявлением в суд. Мировой судья рассматривает иски до 50 тыс. рублей, а свыше – федеральный судья районного суда. В рамках искового производства у вас будет возможность заявить о пропуске истцом срока исковой давности, о нарушении условий договора, если в нем не была оговорена возможность передачи прав требования долга и персональных данных третьим лицам. Возражать против непомерных штрафных процентов и других «карательных» санкций.В приказном судопроизводстве такой возможности нет, все решается по бумагам, без участия сторон.Если вы опоздали с получением судебного приказа, обязательно выясните в мировом судебном участке идентификатор почтового отправления и проверьте через «Почту России» или приложение для мобильных устройств маршрут письма. Были случаи, когда письма отправлялись не сразу либо по адресу, где вы уже не зарегистрированы (у коллекторов ведь старые данные). Возможно, вы были в отъезде и можете это доказать. Тогда срок для отмены судебного приказа будет восстановлен.Помните: ваша задача – перейти в исковое производство, в рамках которого вы сможете активно защищать свои интересы. Например, об истечении срока исковой давности должен заявить ответчик, без его ходатайства суд не вправе рассматривать этот вопрос. А он в данной ситуации – ключевой.Адвокат полагает, что коллекторы, убедившись на этапе приказного судопроизводства в правовой подкованности «клиента», вообще не станут подавать иски, понимая, чем это закончится. Они ведь, по сути, играют краплеными картами, используя лазейки в законодательстве.Вот пусть их козыри и остаются у них в рукавах.Фото: скриншот видео