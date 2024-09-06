Общество 06.09.2024 в 15:12

В Бурятии резко испортится погода

Похолодание случится в воскресенье, 8 сентября
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии резко испортится погода
Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. По данным синоптиков, в субботу по республике ожидается переменная облачность, местами слабый дождь. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура сегодня ночью будет +6, +11, местами +1, -4. Завтра днем +23, +28, местами +14, +19.

В Улан-Удэ завтра осадков не ожидается. Температура днем будет +24, +26 градусов.

А в воскресенье, 8 сентября, погода серьезно испортится. Днем на большей части территории республики пройдут дожди, в горах крайнего севера и юго-запада с мокрым снегом. Ожидается северо-западный ветер 7-12, в отдельных районах порывы до 16-21 м/с. Температура ночью будет +6, +11, местами +2, -3. Днем ожидается +14, +19, местами +7, +12.

В Улан-Удэ в воскресенье днем будет дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура днем +13, +15.

Фото: «Номер один»

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