В Бурятии резко испортится погода

Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. По данным синоптиков, в субботу по республике ожидается переменная облачность, местами слабый дождь. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура сегодня ночью будет +6, +11, местами +1, -4. Завтра днем +23, +28, местами +14, +19.В Улан-Удэ завтра осадков не ожидается. Температура днем будет +24, +26 градусов.А в воскресенье, 8 сентября, погода серьезно испортится. Днем на большей части территории республики пройдут дожди, в горах крайнего севера и юго-запада с мокрым снегом. Ожидается северо-западный ветер 7-12, в отдельных районах порывы до 16-21 м/с. Температура ночью будет +6, +11, местами +2, -3. Днем ожидается +14, +19, местами +7, +12.В Улан-Удэ в воскресенье днем будет дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура днем +13, +15.Фото: «Номер один»