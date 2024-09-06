«Я был — ничейный, теперь — ваш»

Никиту Ф. мама оставила в одном из роддомов Новосибирска. Мальчик появился на свет с тяжелым диагнозом «Синдром Нетертона», при котором кожа выглядит как чешуя у рыбки и слезает почти каждый час, причиняя сильную боль. Мама мальчика, узнав об этом, написала отказ. А многочисленные родственники не стали забирать краснолицого младенца, ведь он требовал много времени и заботы. Никита рос в Доме малютки, в три года попал в детский дом, оттуда – в Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов. Сейчас Никите семь, но он будто бы застрял в теле двухлетнего ребенка и не умеет самостоятельно ходить. Судьба мальчика изменилась после видеоанкеты, которую снял для отказника благотворительный фонд.





43-летний Андрей и 36-летняя Оксана Переходченко живут в Ростове. Они оказались подходящими кандидатами: у них пятеро детей, старший сын увлекается авиамоделированием, четверо учатся в музыкальной школе. Отец – предприниматель, мама – домохозяйка, семья входит в христианскую баптистскую общину. Младшая дочка Каролина родилась с множественными пороками, врачи говорили – не доживет до года. Но родители крепко взялись за лечение, сейчас девочке 6,5 лет, она полноценный и жизнерадостный ребенок. Полгода назад с нее сняли инвалидность, этот опыт помог в усыновлении. В конце августа ростовчане прилетели в Новосибирск, фонд «Ты ему нужен» оплатил им билеты, а «Солнечный город» предоставил квартиру на неделю.





Андрей и Оксана стали опекунами мальчика, но в будущем не планируют его усыновлять. Любить от этого его меньше не станут, зато у ребенка будет возможность получить жилье сиротам от государства и другие льготы. Впереди у семьи трудная задача: нужно преодолеть синдром Нетертона, научить мальчика ходить, читать и постараться нагнать сверстников. Родители обещают: в сентябре мальчик пройдет все обследования и анализы для оценки его здоровья и состояния. Затем начнется комплекс лечения ихтиоза, специальные крема и мази стоят до 100 тысяч рублей в месяц. Фонд «Дети-бабочки» продолжит помогать Никите лекарствами. Болезнь не вылечить, но за три года можно избавить ребенка от «чешуи», вернуть нормальную кожу.



