Общество 06.09.2024 в 16:00
«Я был — ничейный, теперь — ваш»
Мальчик-«рыбка», брошенный матерью из-за редкой болезни, обрел семью
Текст: КП-Новосибирск
Никита родился с редкой генетической болезнью – синдромом Нетертона, при ней кожа сохнет и слезает с тела, будто человек очень сильно обгорел на солнце. Мать написала отказ сразу после родов, но были еще многочисленные родственники. Но и они не забрали ребёнка. Мальчик 7 лет рос по больницам, домам малютки и интернатам, никто не хотел забирать его к себе и тратить по 100 тысяч в месяц на крема и лекарства. О мальчике снял ролик благотворительный фонд, и откликнулась многодетная семья из Ростова, они взяли мальчика под опеку. Подробнее эту историю семья рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.
- Меня этот мальчишка просто поразил своей открытой душой, такой маленький, а какой рассудительный и умный. У него сохранный интеллект и отличная память, но физически мальчик недоразвит, выглядит намного младше семи лет. Помимо кожного заболевания, Никите мешают другие врожденные неврологические болезни и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас он может встать на ноги и ходить, опираясь на ходунки, но недолго, – рассказала специалист фонда «Солнечный город» Екатерина Андреенкова.
«Нужна семья, которая будет за него бороться»
Врачи, психологи и волонтеры трех благотворительных фондов занимались развитием ребенка. Никита попал в федеральную базу усыновителей, его видеоанкеты собирали десятки тысяч просмотров. Особенный мальчик с красной кожей не плакал на камеру – смеялся и улыбался, шутил и тянулся к людям.
Малыш собрал немало кандидатов на усыновление, но будущие родители сталкивались с трудностями: нужно было целыми днями сидеть с ребенком, тратить до 100 тысяч рублей на дорогие крема и лекарства, мазать кожу каждые 4 часа. Оценив свои силы и возможности, они отступали. Пока видео не посмотрела семья из Ростова.
- Видеоанкету Никитки я видела давно, но просто пролистывала ее, потому что изначально мы планировали взять девочку. В прошлом году на странице волонтера Юлии Галагуз я увидела много постов про Никитку и снова его видео. Она писала, что ему очень нужна семья, которая будет за него бороться, это настоящее испытание. Я показала видео мужу, он думал пару месяцев и потом решил: «Поехали, познакомимся с ним». Нас поддержали волонтеры, а вот соседи и знакомые не поняли: зачем вам нужно брать этот груз проблем? – рассказала КП-Новосибирск Оксана Переходченко.
Встреча в Новосибирске
- Впервые вживую мы увидели Никитку в день прилёта в Новосибирск. Четыре дня подряд мы приезжали на встречи в интернат, нам разрешили видеться даже в выходные. Мальчик нас как-то затронул своим живым умом, он очень добрый ребенок. Мы сразу сказали, что он наш, – говорит Оксана.
Ни разу не закапризничал
Многодетная мама признается: несколько месяцев готовила документы на опеку, потратила кучу нервов. Фонд «Дети Бабочки» собрал больше миллиона на специальные крема и мази для мальчика, они были в интернате, а теперь и у новой семьи Никиты. 30 августа семья купила билеты на поезд и втроем уехали в Ростов.
- Вообще нам было сказано, что ребенок умственно отсталый, практически без кожи, вообще не разговаривает и постоянно плачет. В итоге за трое суток в пути в поезде Никитка даже ни разу не закапризничал. У нас в семье он всего третьи сутки, детки наши очень тепло его приняли, болтают с ним, играют, – рассказала Оксана.
«Хорошо, что вы меня забрали»
- Никиткины мечты пока простые – кушать творожок и котлетки. Ему хорошо здесь и сейчас, он постоянно повторяет: «Как хорошо, что вы меня забрали. Я был ничейный, а теперь ваш». Мы на связи с мамой девочки с точно таким же видом ихтиоза, она добилась прекрасного состояния кожи своей дочери за три года. Пока кожа у Никитки в очень запущенном состоянии, помимо мазей ему нужно будет сидеть на специальной диете, – говорит новая мама мальчика. - Мы очень и очень хотим, чтобы Никитка пошел сам своими ножками. Мы верим, что он сможет вырасти здоровым и полноценным ребенком, в будущем видим его перспективы в умственном труде.
Фото: предоставлены приемными родителями // фондом «Ты ему нужен»
Никиту Ф. мама оставила в одном из роддомов Новосибирска. Мальчик появился на свет с тяжелым диагнозом «Синдром Нетертона», при котором кожа выглядит как чешуя у рыбки и слезает почти каждый час, причиняя сильную боль. Мама мальчика, узнав об этом, написала отказ. А многочисленные родственники не стали забирать краснолицого младенца, ведь он требовал много времени и заботы. Никита рос в Доме малютки, в три года попал в детский дом, оттуда – в Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов. Сейчас Никите семь, но он будто бы застрял в теле двухлетнего ребенка и не умеет самостоятельно ходить. Судьба мальчика изменилась после видеоанкеты, которую снял для отказника благотворительный фонд.
- Меня этот мальчишка просто поразил своей открытой душой, такой маленький, а какой рассудительный и умный. У него сохранный интеллект и отличная память, но физически мальчик недоразвит, выглядит намного младше семи лет. Помимо кожного заболевания, Никите мешают другие врожденные неврологические болезни и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас он может встать на ноги и ходить, опираясь на ходунки, но недолго, – рассказала специалист фонда «Солнечный город» Екатерина Андреенкова.
«Нужна семья, которая будет за него бороться»
Врачи, психологи и волонтеры трех благотворительных фондов занимались развитием ребенка. Никита попал в федеральную базу усыновителей, его видеоанкеты собирали десятки тысяч просмотров. Особенный мальчик с красной кожей не плакал на камеру – смеялся и улыбался, шутил и тянулся к людям.
Малыш собрал немало кандидатов на усыновление, но будущие родители сталкивались с трудностями: нужно было целыми днями сидеть с ребенком, тратить до 100 тысяч рублей на дорогие крема и лекарства, мазать кожу каждые 4 часа. Оценив свои силы и возможности, они отступали. Пока видео не посмотрела семья из Ростова.
- Видеоанкету Никитки я видела давно, но просто пролистывала ее, потому что изначально мы планировали взять девочку. В прошлом году на странице волонтера Юлии Галагуз я увидела много постов про Никитку и снова его видео. Она писала, что ему очень нужна семья, которая будет за него бороться, это настоящее испытание. Я показала видео мужу, он думал пару месяцев и потом решил: «Поехали, познакомимся с ним». Нас поддержали волонтеры, а вот соседи и знакомые не поняли: зачем вам нужно брать этот груз проблем? – рассказала КП-Новосибирск Оксана Переходченко.
Встреча в Новосибирске
43-летний Андрей и 36-летняя Оксана Переходченко живут в Ростове. Они оказались подходящими кандидатами: у них пятеро детей, старший сын увлекается авиамоделированием, четверо учатся в музыкальной школе. Отец – предприниматель, мама – домохозяйка, семья входит в христианскую баптистскую общину. Младшая дочка Каролина родилась с множественными пороками, врачи говорили – не доживет до года. Но родители крепко взялись за лечение, сейчас девочке 6,5 лет, она полноценный и жизнерадостный ребенок. Полгода назад с нее сняли инвалидность, этот опыт помог в усыновлении. В конце августа ростовчане прилетели в Новосибирск, фонд «Ты ему нужен» оплатил им билеты, а «Солнечный город» предоставил квартиру на неделю.
- Впервые вживую мы увидели Никитку в день прилёта в Новосибирск. Четыре дня подряд мы приезжали на встречи в интернат, нам разрешили видеться даже в выходные. Мальчик нас как-то затронул своим живым умом, он очень добрый ребенок. Мы сразу сказали, что он наш, – говорит Оксана.
Ни разу не закапризничал
Многодетная мама признается: несколько месяцев готовила документы на опеку, потратила кучу нервов. Фонд «Дети Бабочки» собрал больше миллиона на специальные крема и мази для мальчика, они были в интернате, а теперь и у новой семьи Никиты. 30 августа семья купила билеты на поезд и втроем уехали в Ростов.
- Вообще нам было сказано, что ребенок умственно отсталый, практически без кожи, вообще не разговаривает и постоянно плачет. В итоге за трое суток в пути в поезде Никитка даже ни разу не закапризничал. У нас в семье он всего третьи сутки, детки наши очень тепло его приняли, болтают с ним, играют, – рассказала Оксана.
«Хорошо, что вы меня забрали»
Андрей и Оксана стали опекунами мальчика, но в будущем не планируют его усыновлять. Любить от этого его меньше не станут, зато у ребенка будет возможность получить жилье сиротам от государства и другие льготы. Впереди у семьи трудная задача: нужно преодолеть синдром Нетертона, научить мальчика ходить, читать и постараться нагнать сверстников. Родители обещают: в сентябре мальчик пройдет все обследования и анализы для оценки его здоровья и состояния. Затем начнется комплекс лечения ихтиоза, специальные крема и мази стоят до 100 тысяч рублей в месяц. Фонд «Дети-бабочки» продолжит помогать Никите лекарствами. Болезнь не вылечить, но за три года можно избавить ребенка от «чешуи», вернуть нормальную кожу.
- Никиткины мечты пока простые – кушать творожок и котлетки. Ему хорошо здесь и сейчас, он постоянно повторяет: «Как хорошо, что вы меня забрали. Я был ничейный, а теперь ваш». Мы на связи с мамой девочки с точно таким же видом ихтиоза, она добилась прекрасного состояния кожи своей дочери за три года. Пока кожа у Никитки в очень запущенном состоянии, помимо мазей ему нужно будет сидеть на специальной диете, – говорит новая мама мальчика. - Мы очень и очень хотим, чтобы Никитка пошел сам своими ножками. Мы верим, что он сможет вырасти здоровым и полноценным ребенком, в будущем видим его перспективы в умственном труде.
Фото: предоставлены приемными родителями // фондом «Ты ему нужен»