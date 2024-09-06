В Улан-Удэ открыли первую детскую модельную библиотеку

- Я рад сегодня открывать вместе с вами третью по счету модельную библиотеку в нашем городе. Тут просто замечательная площадка, где горожане смогут проводить время всей семьёй. Библиотека имеет хорошее название, связанное с полётами поэтому в добрый путь, - сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.





История микрорайона и библиотеки напрямую связана с авиационным заводом, ведущим свою историю с 1937 года. Тема авиации и самолётов является особенно близкой жителям Загорска. Поэтому, символично что пространство библиотеки преобразовано в терминал аэропорта.





В светлых залах можно не только расслабиться с книжкой в руке, но и увлекательно провести время. Маленькие горожане и их родители смогут создавать мультфильмы, посещать студийные занятия по рисованию на графических планшетах и 3D принтере и многое другое.





В микрорайоне Загорск состоялось торжественное открытие детской модельной библиотеки-филиала №6 «Терминал Детский». Здесь собрались жители микрорайона, которые ждали это событие.Жители микрорайона еще оценят современные девайсы, обновленный книжный фонд и комфортную мебель. В библиотеке есть читальный зал, комната отдыха и даже терминал самообслуживания. Для детей с особенностями здоровья оборудован оптический сканер, который считывает и проговаривает текст.- В библиотеке каждый ребенок найдет что-то для себя — от книг до современных технологий. Мы уверены, детская модельная библиотека станет популярным местом для жителей Железнодорожного района и всего города, - отметили председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.Дом книги в мкрн Загорск преобразился благодаря национальному проекту «Культура». Общая сумма бюджета составила почти 11 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ