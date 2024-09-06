Общество 06.09.2024 в 16:10
В Улан-Удэ открыли первую детскую модельную библиотеку
Её пространство стилизовано под терминал аэропорта
Текст: Андрей Константинов
В микрорайоне Загорск состоялось торжественное открытие детской модельной библиотеки-филиала №6 «Терминал Детский». Здесь собрались жители микрорайона, которые ждали это событие.
Жители микрорайона еще оценят современные девайсы, обновленный книжный фонд и комфортную мебель. В библиотеке есть читальный зал, комната отдыха и даже терминал самообслуживания. Для детей с особенностями здоровья оборудован оптический сканер, который считывает и проговаривает текст.
- В библиотеке каждый ребенок найдет что-то для себя — от книг до современных технологий. Мы уверены, детская модельная библиотека станет популярным местом для жителей Железнодорожного района и всего города, - отметили председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.
Дом книги в мкрн Загорск преобразился благодаря национальному проекту «Культура». Общая сумма бюджета составила почти 11 млн рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Я рад сегодня открывать вместе с вами третью по счету модельную библиотеку в нашем городе. Тут просто замечательная площадка, где горожане смогут проводить время всей семьёй. Библиотека имеет хорошее название, связанное с полётами поэтому в добрый путь, - сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.
История микрорайона и библиотеки напрямую связана с авиационным заводом, ведущим свою историю с 1937 года. Тема авиации и самолётов является особенно близкой жителям Загорска. Поэтому, символично что пространство библиотеки преобразовано в терминал аэропорта.
Жители микрорайона еще оценят современные девайсы, обновленный книжный фонд и комфортную мебель. В библиотеке есть читальный зал, комната отдыха и даже терминал самообслуживания. Для детей с особенностями здоровья оборудован оптический сканер, который считывает и проговаривает текст.
В светлых залах можно не только расслабиться с книжкой в руке, но и увлекательно провести время. Маленькие горожане и их родители смогут создавать мультфильмы, посещать студийные занятия по рисованию на графических планшетах и 3D принтере и многое другое.
- В библиотеке каждый ребенок найдет что-то для себя — от книг до современных технологий. Мы уверены, детская модельная библиотека станет популярным местом для жителей Железнодорожного района и всего города, - отметили председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.
Дом книги в мкрн Загорск преобразился благодаря национальному проекту «Культура». Общая сумма бюджета составила почти 11 млн рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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