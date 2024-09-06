Скучный серый на яркий желтый: в Бурятии сменят цвет домов

В Улан-Удэ в Сосновом Бору «освежают» фасады многоквартирных домов. В рамках реализации региональной программы Фонд капитального ремонта обновляет многоэтажки по улице Виталия Бонивура.

- Дом №17 был построен в 1983 году. В 2021 году здесь уже провели ремонт системы холодного водоснабжения, отопления и водоотведения. В настоящее время работы ведутся по капремонту фасада и фундамента, - рассказывают в Фонде капремонта Бурятии.

На сегодняшний день подрядчик выполнил ремонт и утепление межпанельных швов, окраску фасада, ремонт отделки цоколя фасада, устройство отмостки, что обеспечивает дополнительную защиту фундамента от воздействия осадков.

- Однако это не конец работ. В ближайшее время планируется замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования – в подвале и подъездах. После этого работы по ремонту фасада будут официально приняты, - добавили в ведомстве.

Фото: Фонд капремонта Бурятии