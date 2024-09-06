Общество 06.09.2024 в 16:59

В Бурятии придумали познавательную игру-бродилку для детей

«Путешествие по Бурятии» поможет изучить достопримечательности республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии придумали познавательную игру-бродилку для детей

Жительница Бурятии рассказала о своих разработках, которые помогут детям (и не только) с интересом изучить достопримечательности республики. Игру-бродилку «Путешествие по Бурятии» и настольную игру «Узнай Бурятию на 5» она презентовала на Восточном экономическом форуме.

Мастер народно-художественных промыслов Елена Аносова привезла для участников и гостей форума не только свои традиционные изделия – коврики ручной работы.

- ВЭФ проходит во Владивостоке. Я нахожусь тут впервые. Привезла сюда не только коврики ручной работы, но и новые разработки. Это игры, в которые могут играть дети от 5 лет. Игра-бродилка «Путешествие по Бурятии» и настольная игра «Узнай Бурятию на 5» помогут им узнать и выучить все достопримечательности нашей республики, - говорит Елена.

 Фото: ТГ-канал «Поддержка. Бизнес. Бурятия»

 

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