Оплата больничного после увольнения

Вопрос: «Положена ли мне оплата больничного, если я заболела через две недели после того, как уволилась с официального места работы?»

Анна Романовна П.

Если в течение 30 дней после увольнения (по любой причине) вы заболели или получили травму и оформили больничный, бывший работодатель обязан оплатить первые три дня. Остальные дни компенсирует Соцфонд.

Что еще важно знать о больничном после увольнения? Он оплачивается в размере 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа.

Бывший работодатель должен платить только в том случае, если вы еще не устроились на новую работу.

Если вы уже трудитесь в другом месте, за первые три дня больничного будет платить ваш нынешний работодатель. Остальные также компенсирует Соцфонд.

Больничные по уходу за ребенком или в связи с карантином после увольнения не оплачиваются.