Оплата больничного после увольнения
Вопрос: «Положена ли мне оплата больничного, если я заболела через две недели после того, как уволилась с официального места работы?»
Анна Романовна П.
Если в течение 30 дней после увольнения (по любой причине) вы заболели или получили травму и оформили больничный, бывший работодатель обязан оплатить первые три дня. Остальные дни компенсирует Соцфонд.
Что еще важно знать о больничном после увольнения? Он оплачивается в размере 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа.
Бывший работодатель должен платить только в том случае, если вы еще не устроились на новую работу.
Если вы уже трудитесь в другом месте, за первые три дня больничного будет платить ваш нынешний работодатель. Остальные также компенсирует Соцфонд.
Больничные по уходу за ребенком или в связи с карантином после увольнения не оплачиваются.