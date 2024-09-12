Общество 12.09.2024 в 09:00

Социальный вклад и социальный счет

Чем отличаются?
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Текст: Номер один
Социальный вклад и социальный счет
Pixabay

Вопрос: «В чем разница между социальным вкладом и социальным счетом?»

Аяна Б.

С 1 июля 2025 года россиянам станут доступны социальные банковские счета и вклады на сумму до 50 тыс. рублей под максимальную ставку.

Открыть соцсчет и соцвклад могут россияне, получающие соцподдержку. Сведения о ее назначении должны быть размещены на «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере». При этом у каждого человека может быть только один действующий социальный вклад или счет.

Социальный вклад. Максимальная сумма - 50 тыс. рублей. Можно пополнять и при необходимости снимать деньги без уменьшения процентной ставки. Ставка - максимальная по вкладам физлиц сроком до года в конкретном банке. Начисление и выплата процентов - ежемесячно. Срок вклада - один год с возможностью продления еще на год, если владелец сохраняет право на соцподдержку.

Социальный счет. Еще один льготный банковский продукт - социальный счет. На остаток денег на нем будут действовать следующие процентные ставки:

- до 50 тыс. рублей - не меньше половины действующей ключевой ставки, установленной Банком России;

- свыше 50 тыс. рублей - ставка, указанная в договоре социального счета.

Банки не будут брать плату за обслуживание таких счетов и операции по ним в пределах 20 тыс. рублей в месяц.

Где открывать? С 1 июля 2025 года социальные вклады и счета начнут открывать системно значимые банки, то есть самые крупные. Их список есть на сайте Банка России. Остальные кредитные организации запустят новые банковские продукты с 1 января 2027 года. Открыть социальный вклад или счет можно будет онлайн через «Госуслуги».

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