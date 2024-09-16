Оплата общежития средствами маткапитала

Вопрос: «Можно ли оплатить маткапиталом студенческое общежитие для старшего ребенка?»

Ольга Петровна Р.

Да, потратить маткапитал можно на оплату проживания ребенка в общежитии при вузе или колледже. Можно оплатить маткапиталом общежитие для нескольких детей до 25 лет.

Потратить маткапитал можно на оплату проживания старших детей во время обучения. Главное, чтобы ребенку, на которого получен сертификат, исполнилось 3 года.

В договоре или дополнительном соглашении к договору с вузом или колледжем нужно отметить, что проживание в общежитии будет оплачено материнским капиталом. Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.