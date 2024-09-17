Опечатка в билете на поезд или самолет

Вопрос: «В моем билете на поезд неправильно написана фамилия. Что делать?»

Сэсэг Баторовна

Если опечатка в билете на поезд. При путешествии по России билет будет действителен, если в нем максимум две случайные опечатки, которыми считаются только:

- перепутанные местами соседние буквы или цифры;

- лишняя буква или цифра;

- пропущенная буква или цифра.

Причем допускается не более одной из этих ошибок в фамилии, имени или отчестве и еще одной - в номере и серии паспорта.

Если вы едете за границу, переоформлять билет с ошибкой в любом случае придется заново.

Когда покупаете билет в кассе, проверяйте его сразу же. Если вы найдете ошибку, которую допустил кассир, вам бесплатно переоформят билет. Спохватились позднее - можно обратиться в службу поддержки РЖД.

Если вы сделали больше двух позволенных опечаток, вводя данные при покупке онлайн, выход только один: сдать билет и приобрести новый.

Если опечатка в авиабилете. Все зависит от авиакомпании - в каждые свои правила. В некоторых случаях важно только безошибочное написание имени и фамилии, по ним происходит идентификация билета. Но детали нужно уточнять у перевозчика.

Как исправить ошибку в авиабилете? Проще всего сдать его и купить новый. Но этот вариант подходит, только если авиабилет возвратный. Кроме того, есть временные ограничения: вернуть билет, например, за час до вылета самолета без потери денег не получится - вам отдадут неполную стоимость. Также будьте готовы к тому, что с вас могут удержать налоги или сборы.

Если ваш билет невозвратный или сдать его и купить новый вы не можете по другим причинам, обратитесь в компанию, в которой вы его приобрели. Ошибки обычно исправляют за дополнительную плату - деньги берут либо за сам факт корректировки, либо за каждое исправление.

Что не считается ошибкой? Например, пассажир поменял паспорт или фамилию уже после того, как оформил билет, и данные уже другие. В этом случае нужно доказать изменения в документах - показать старое удостоверение личности или справку. Тогда билет примут.

Помните, чем раньше вы обнаружите ошибку, тем проще будет ее исправить. Когда покупаете билет онлайн, заполняйте графы предельно внимательно. После оформления проверьте все еще раз. Если едете с кем-то, попросите ваших спутников тоже проверить свои билеты. И ни в коем случае не рассчитывайте, что ошибку не заметят!