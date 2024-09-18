Замена водительских прав

Вопрос: «В сентябре истекает срок действия моих водительских прав. Нужно ли для замены сдавать экзамены?»

Иван Б.

Права можно заменить в любом регионе — это не зависит от постоянной регистрации или места выдачи прав. Сдавать экзамены, чтобы поменять права, не нужно. При этом неважно, как давно недействительны старые права

Порядок замены прав:

1. Подайте заявление на замену водительских прав:

- на Госуслугах. Для этого необходимо подготовить следующие документы: старые права, паспорт РФ, медсправка по форме № 003‑В/у. Справка нужна, если меняете права по истечении срока их действия или по медицинским показаниям. В других случаях справка необязательна, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее - до конца срока действия предыдущих. Срок действия новых прав отсчитывается с даты выдачи. Если изменились персональные данные водителя, нужно поменять и другие документы. Например, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС).

- в ГИБДД

- в офисе МФЦ

2. Выберите дату и время приема в ГИБДД. Это можно сделать на Госуслугах или при личной подаче заявления. Если подаете заявление в ГИБДД или МФЦ, переходите к оплате госпошлины, даже если некоторых документов у вас ещё нет. Главное - иметь их на момент подачи

3. Оплатите госпошлину - 2 000 руб.:

- на Госуслугах - при заполнении заявления. Платёж может обрабатываться в течение суток

- при личной подаче - в банкомате, отделении или приложении банка. Реквизиты для оплаты уточните у сотрудников подразделения

4. В назначенный день посетите подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права

Если при заполнении заявления нет нужных категорий, то сообщите сотруднику ГИБДД или МФЦ, что хотите перенести все категории из старых прав.