Общество 18.09.2024 в 09:00

Замена водительских прав

Разберем основные условия
A- A+
Текст: Номер один
Замена водительских прав
Номер один

Вопрос: «В сентябре истекает срок действия моих водительских прав. Нужно ли для замены сдавать экзамены?» 

Иван Б.

Права можно заменить в любом регионе — это не зависит от постоянной регистрации или места выдачи прав. Сдавать экзамены, чтобы поменять права, не нужно. При этом неважно, как давно недействительны старые права

Порядок замены прав:

1.   Подайте заявление на замену водительских прав:

- на Госуслугах. Для этого необходимо подготовить следующие документы: старые права, паспорт РФ, медсправка по форме № 003‑В/у. Справка нужна, если меняете права по истечении срока их действия или по медицинским показаниям. В других случаях справка необязательна, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее - до конца срока действия предыдущих. Срок действия новых прав отсчитывается с даты выдачи. Если изменились персональные данные водителя, нужно поменять и другие документы. Например, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС).

- в ГИБДД

- в офисе МФЦ

2. Выберите дату и время приема в ГИБДД. Это можно сделать на Госуслугах или при личной подаче заявления. Если подаете заявление в ГИБДД или МФЦ, переходите к оплате госпошлины, даже если некоторых документов у вас ещё нет. Главное - иметь их на момент подачи

3. Оплатите госпошлину - 2 000 руб.:

- на Госуслугах - при заполнении заявления. Платёж может обрабатываться в течение суток

- при личной подаче - в банкомате, отделении или приложении банка. Реквизиты для оплаты уточните у сотрудников подразделения

4. В назначенный день посетите подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права

Если при заполнении заявления нет нужных категорий, то сообщите сотруднику ГИБДД или МФЦ, что хотите перенести все категории из старых прав.

Теги
справбюро

Все новости

Улан-удэнка попала в полуфинал международного конкурса красоты
18.09.2024 в 09:49
В Джидинском районе отремонтируют мост и дорогу
18.09.2024 в 09:33
Автомобиль в Бурятии вылетел с дороги и перевернулся
18.09.2024 в 09:31
Выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья
18.09.2024 в 09:13
Замена водительских прав
18.09.2024 в 09:00
Нефть дырявит карманы
18.09.2024 в 08:01
Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России
17.09.2024 в 17:35
В селе Петропавловка Джидинского района открылся новый спортзал
17.09.2024 в 17:15
Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей
17.09.2024 в 17:09
Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра
17.09.2024 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Улан-удэнка попала в полуфинал международного конкурса красоты
Главная красавица получит 3 млн рублей
18.09.2024 в 09:49
Выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья
Взятые пробы показали наличие нитратов и пестицидов
18.09.2024 в 09:13
Нефть дырявит карманы
Улан-удэнские таксисты массово переходят на сжиженный газ
18.09.2024 в 08:01
Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России
Одна ферма расположена в Джидинском районе, другая – в Тункинском
17.09.2024 в 17:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru