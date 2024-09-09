В Улан-Удэ с утра устраняют последствия дождя

В Улан-Удэ сотрудники Комбината с утра устраняют последствия дождя. Машины откачивают воду на ул. Балтахинова, у ТЦ «Заря» на Жердева , на остановке ТСК по Боевой, на Сахьяновой, Трубачеева, Николая Петрова, Смолина, Набережная, Борсоева, Кирова, Банзарова.

- Также откачка луж идет возле Читинского переезда и на проспекте 50-летия Октября. Помпы работают на ул. Ключевская и в 102 квартале. Начальники участков продолжают обследовать территорию города и оперативно передавать информацию в диспетчерскую службу. Отметим, что за последние сутки в Улан-Удэ выпало почти 9 мм воды, - рассказали в мэрии города.

В ведомстве добавляют, что сообщить о скоплениях воды на дорогах вы можете по телефону круглосуточный диспетчерской Комбината по благоустройству: 379-646, и 380-838.

Фото: мэрия города