В Бурятии состоялись соревнования по стрельбе из пистолета

Накануне в Бурятии впервые прошли соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета. Команда сил спецназначения Росгвардии республики заняла 1 общекомандное место.

- Спортсмены соревновались в двух упражнениях. В личном зачете 1 место занял сотрудник СОБР майор полиции, 3 место сотрудник СОБР старший лейтенант полиции. Среди женщин серебряная медаль также у сотрудницы СОБР капитана полиции, на третьем месте военнослужащая Росгвардии сержант Юлия Митахинова, - рассказали в Росгвардии.

Соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета среди органов безопасности и правопорядка республики состоялись впервые. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными призами, добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии