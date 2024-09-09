Медики Бурятии готовятся к всплеску гриппа

Медики республики отслеживают ситуацию с заболеваемостью жителей региона респираторными вирусными инфекциями. За последние две недели наблюдается еженедельный прирост заболеваемости на 10-15 процентов.В регионе началась прививочная кампания. Сегодня уже поступила первая партия вакцины от гриппа. Она распределена по медицинским организациям. Среди респираторных вирусных заболеваний грипп опасен возможными тяжелыми последствиями. Например, развитием пневмонии. В зоне риска находятся дети, беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями, пожилые граждане старше 60 лет и некоторые другие.Отметим, что после прививки иммунитет формируется через две-три недели.Чтобы создать в республике коллективный иммунитет, медики планирует поставить прививки 353 тысячам взрослых и 154 тысячам детей. Для взрослых в наличии на сегодня есть 120 тысяч доз вакцины, для детей - 140 тысяч доз.На 5 сентября по Бурятии привито почти 70 тысяч взрослых, а также 24 тысячи детей.Для стимулирования процесса недавно прошло совещание с представителями крупных предприятий республики. Ряд категорий работников, постоянно контактирующих с большим количеством людей, подлежит обязательной вакцинации - медики, работники торговли, образования, ЖКХ. Появление первых заболевших гриппом ожидается в ноябре.Фото: «Номер один»