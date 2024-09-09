Общество 09.09.2024 в 11:41

«Сотрудник ФСБ» обанкротил школьного учителя в Улан-Удэ

Мошенникам она перевела около 1,5 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
«Сотрудник ФСБ» обанкротил школьного учителя в Улан-Удэ

За последние дни полицией Бурятии было зарегистрировано несколько случаев, где мошенники представляются сотрудниками ФСБ. В одном из таких школьная учительница осталась без всех своих накоплений.

Заявление от женщины поступило в полицию 6 сентября.  
- Стартовой точкой в афёре стал аудио-звонок в мессенджере от, якобы, директора. «Руководитель», голос которого мошенники каким-то образом скопировали, сообщила потерпевшей, что коллектив школы проверяют, поэтому на связь с ней выйдет сотрудник ФСБ. Позвонивший вскоре лже-правоохранитель объяснил, что с банковского счета улан-удэнки совершена попытка перевода денег на счета преступников, однако операцию удалось предотвратить, - рассказывают в полиции республики.

Далее на «сцену» вышла псевдо-работница Центробанка. Она сказала женщине, что средства на ее счетах «меченые», их нужно снять и перевести на «безопасную ячейку». Также ей рекомендовали удалять все переписки, общаться в безлюдных местах и скачать приложение для бесконтактной оплаты телефоном.
- По её указанию женщина проследовала к банкомату, обналичила 600 тысяч рублей личных сбережений и с помощью установленного приложения перевела на указанные интернет-преступниками счета. В другом банкомате она перечислила им еще около 800 тысяч рублей накоплений. Общий причинённый ущерб в итоге составил около 1,4 миллионов рублей, - добавили в МВД.
В полиции учительница рассказала, что о таком способе обмана она знала, но доверилась звонившим и оказалась не готова противостоять психологическому давлению с их стороны.

Фото: Номер один

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