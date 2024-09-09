Общество 09.09.2024 в 12:39

Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе

Скоро в Улан-Удэ пройдет его премьера
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе
В Бурятии снят необычный документальный фильм. Его снимали в зоне спецоперации, а также в разных локациях республики. Картина рассказывает о дружбе между русскими и бурятами. Ленту сняли при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Герои фильма - военные из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Автор проекта протоиерей Евгений Старцев, который сам когда-то служил в бригаде спецназа. На презентацию ждут одного из тех, кто фигурирует в фильме, - командира танкового взвода, старшего лейтенанта с позывным «Джучи» (был мобилизован в 2022 году). Он обещал приехать.

Для проведения съемок в зоне СВО съемочная группа при содействии правительства республики посетила ДНР, где работала в расположении танкового батальона.

«О наших воинах говорят во всем мире, говорят про их подвиги», - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Так, известен случай, когда танкисты смогли поразить позицию украинского снайпера с расстояния 6,5 км.

Съемки, стартовавшие осенью прошлого года, велись даже в Монголии, на месте древней монгольской столицы Харахорина. В Бурятии съемочная группа посетила малую Родину «Джучи» в Курумкане (во время праздника Белого месяца), были съемки в Улан-Удэ.

По словам Евгения Старцева, снять этот фильм его сподвигнул Папа Римский, когда нелицеприятно высказался о чеченцах и бурятах, которые принимают участие в спецоперации.

«Он так высказался о моих земляках. Я родился в Бурятии и прожил здесь 44 года. Мне стало обидно, и я подумал, что надо ответить Папе Римскому», - отмечает священник.

Он сообщил, что вчера прошла презентация фильма в Иркутске, где лента получила серьезную оценку. Скоро фильм выставят на всероссийский конкурс-фестиваль «Человек и вера», который также пройдет в Иркутске.

Продолжительность этого фильма 45 минут, его режиссер Мария Филатова. Лента снята частной телерадиокомпанией «Иркутский Кремль», учредителем которой и является священник Евгений Старцев. В сане священника он пребывает 26 лет.

Фото: «Номер один»
Теги
кино дружба спецоперация

Все новости

Зашла после свидания в подъезд и исчезла
09.09.2024 в 13:49
В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников
09.09.2024 в 13:44
Баянист из Бурятии станет участником «Души баяна»
09.09.2024 в 13:26
Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды
09.09.2024 в 12:50
Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе
09.09.2024 в 12:39
Улучшение стратегических решений
09.09.2024 в 12:14
В Бурятии высадят более 60 тысяч сосен
09.09.2024 в 12:03
В Бурятии спасатели помогли заблудившейся женщине выбраться из леса
09.09.2024 в 11:54
Медики Бурятии готовятся к всплеску гриппа
09.09.2024 в 11:44
«Сотрудник ФСБ» обанкротил школьного учителя в Улан-Удэ
09.09.2024 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников
Новый метод аферистов набирает обороты
09.09.2024 в 13:44
Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды
Только не на обычные, а на электрические
09.09.2024 в 12:50
В Бурятии высадят более 60 тысяч сосен
Посадки пройдут в рамках Всероссийской акции по сохранению лесов
09.09.2024 в 12:03
Медики Бурятии готовятся к всплеску гриппа
Республика запасается вакцинами
09.09.2024 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru