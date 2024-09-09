Общество 09.09.2024 в 12:39
Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе
Скоро в Улан-Удэ пройдет его премьера
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии снят необычный документальный фильм. Его снимали в зоне спецоперации, а также в разных локациях республики. Картина рассказывает о дружбе между русскими и бурятами. Ленту сняли при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Герои фильма - военные из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Автор проекта протоиерей Евгений Старцев, который сам когда-то служил в бригаде спецназа. На презентацию ждут одного из тех, кто фигурирует в фильме, - командира танкового взвода, старшего лейтенанта с позывным «Джучи» (был мобилизован в 2022 году). Он обещал приехать.
Для проведения съемок в зоне СВО съемочная группа при содействии правительства республики посетила ДНР, где работала в расположении танкового батальона.
«О наших воинах говорят во всем мире, говорят про их подвиги», - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Так, известен случай, когда танкисты смогли поразить позицию украинского снайпера с расстояния 6,5 км.
Съемки, стартовавшие осенью прошлого года, велись даже в Монголии, на месте древней монгольской столицы Харахорина. В Бурятии съемочная группа посетила малую Родину «Джучи» в Курумкане (во время праздника Белого месяца), были съемки в Улан-Удэ.
По словам Евгения Старцева, снять этот фильм его сподвигнул Папа Римский, когда нелицеприятно высказался о чеченцах и бурятах, которые принимают участие в спецоперации.
«Он так высказался о моих земляках. Я родился в Бурятии и прожил здесь 44 года. Мне стало обидно, и я подумал, что надо ответить Папе Римскому», - отмечает священник.
Он сообщил, что вчера прошла презентация фильма в Иркутске, где лента получила серьезную оценку. Скоро фильм выставят на всероссийский конкурс-фестиваль «Человек и вера», который также пройдет в Иркутске.
Продолжительность этого фильма 45 минут, его режиссер Мария Филатова. Лента снята частной телерадиокомпанией «Иркутский Кремль», учредителем которой и является священник Евгений Старцев. В сане священника он пребывает 26 лет.
Фото: «Номер один»
Герои фильма - военные из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Автор проекта протоиерей Евгений Старцев, который сам когда-то служил в бригаде спецназа. На презентацию ждут одного из тех, кто фигурирует в фильме, - командира танкового взвода, старшего лейтенанта с позывным «Джучи» (был мобилизован в 2022 году). Он обещал приехать.
Для проведения съемок в зоне СВО съемочная группа при содействии правительства республики посетила ДНР, где работала в расположении танкового батальона.
«О наших воинах говорят во всем мире, говорят про их подвиги», - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Так, известен случай, когда танкисты смогли поразить позицию украинского снайпера с расстояния 6,5 км.
Съемки, стартовавшие осенью прошлого года, велись даже в Монголии, на месте древней монгольской столицы Харахорина. В Бурятии съемочная группа посетила малую Родину «Джучи» в Курумкане (во время праздника Белого месяца), были съемки в Улан-Удэ.
По словам Евгения Старцева, снять этот фильм его сподвигнул Папа Римский, когда нелицеприятно высказался о чеченцах и бурятах, которые принимают участие в спецоперации.
«Он так высказался о моих земляках. Я родился в Бурятии и прожил здесь 44 года. Мне стало обидно, и я подумал, что надо ответить Папе Римскому», - отмечает священник.
Он сообщил, что вчера прошла презентация фильма в Иркутске, где лента получила серьезную оценку. Скоро фильм выставят на всероссийский конкурс-фестиваль «Человек и вера», который также пройдет в Иркутске.
Продолжительность этого фильма 45 минут, его режиссер Мария Филатова. Лента снята частной телерадиокомпанией «Иркутский Кремль», учредителем которой и является священник Евгений Старцев. В сане священника он пребывает 26 лет.
Фото: «Номер один»
Тегикино дружба спецоперация