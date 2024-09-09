Общество 09.09.2024 в 12:50

Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды

Только не на обычные, а на электрические
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Текст: Андрей Константинов
Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды
В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству закупил для сотрудников три электрических велосипеда. Они позволят коммунальщикам быстро добираться до нужных участков.

«Такая техника - отличный способ избежать пробки, а также проехать по узким тропинкам и коротким путям, недоступным для автомобилей, чтобы в экстренных случаях оперативно принять решение. Велосипед оборудован передней яркой фарой, габаритным огнем, стоп-сигналом, задними поворотниками и звуковым сигналом. Все соответствует правилам», - рассказали на предприятии.

Специалисты комбината уже начали тестировать новую технику и скоро начнут использовать её в повседневной работе.

Фото: Комбинат по благоустройству
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