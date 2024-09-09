Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству закупил для сотрудников три электрических велосипеда. Они позволят коммунальщикам быстро добираться до нужных участков.«Такая техника - отличный способ избежать пробки, а также проехать по узким тропинкам и коротким путям, недоступным для автомобилей, чтобы в экстренных случаях оперативно принять решение. Велосипед оборудован передней яркой фарой, габаритным огнем, стоп-сигналом, задними поворотниками и звуковым сигналом. Все соответствует правилам», - рассказали на предприятии.Специалисты комбината уже начали тестировать новую технику и скоро начнут использовать её в повседневной работе.Фото: Комбинат по благоустройству