В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников

Жители Бурятии берут кредиты в банках, чтобы «аннулировать заявки мошенников». В полиции рассказали о новом способе, с помощью которого аферисты «разводят» не подозревающих подвоха местных граждан.

На подобную уловку мошенников попалась жительница Октябрьского района.

- Идя на поводу у интернет-преступников, она лишилась более 1,5 млн рублей. По приглашению женщина вступила в телеграм-чат, где узнала о «внеплановой проверке персонала в связи с утечкой данных в организации». "Сотрудники" ФСБ и Росфинмониторинга, сообщили о поданных преступниками заявках в банк для оформления на её имя кредитов. Чтобы «аннулировать заявки мошенников» они порекомендовали ей взять кредиты самой, что она и сделала. Так, женщина оформила и перевела аферистам кредитные средства в сумме 1,2 млн рублей, а также перечислила 360 тысяч рублей собственных сбережений, - рассказали в полиции республики.

В МВД отметили, что лже-правоохранитель для более быстрых операций даже отправлял за потерпевшей такси. Улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана только когда злоумышленники сообщили об очередных попытках оформления кредитов неизвестными и для их аннулирования посоветовали занять деньги у родственников или заложить в ломбард золотые украшения.

- Известно, что женщина принимала участие в тематических мероприятиях полиции, но к полученным сведениям не отнеслась всерьез, посчитав, что её это точно не коснётся. Призываем граждан Бурятии к бдительности. Никто не застрахован от обмана интернет-преступников. Будьте настороже сами и поделитесь важной информацией с близкими, - добавили в полиции республики.

Фото: loon.site