Общество 09.09.2024 в 13:44

В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников

Новый метод аферистов набирает обороты
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников

Жители Бурятии берут кредиты в банках, чтобы «аннулировать заявки мошенников». В полиции рассказали о новом способе, с помощью которого аферисты «разводят» не подозревающих подвоха местных граждан.

На подобную уловку мошенников попалась жительница Октябрьского района.

- Идя на поводу у интернет-преступников, она лишилась более 1,5 млн рублей. По приглашению женщина вступила в телеграм-чат, где узнала о «внеплановой проверке персонала в связи с утечкой данных в организации». "Сотрудники" ФСБ и  Росфинмониторинга, сообщили о поданных преступниками заявках в банк для оформления на её имя кредитов. Чтобы «аннулировать заявки мошенников» они порекомендовали ей взять кредиты самой, что она и сделала. Так, женщина оформила и перевела аферистам кредитные средства в сумме 1,2 млн рублей, а также перечислила 360 тысяч рублей собственных сбережений, - рассказали в полиции республики.

В МВД отметили, что лже-правоохранитель для более быстрых операций даже отправлял за потерпевшей такси. Улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана только когда злоумышленники сообщили об очередных попытках оформления кредитов неизвестными и для их  аннулирования посоветовали занять деньги у родственников или заложить в ломбард золотые украшения.
- Известно, что женщина принимала участие в тематических мероприятиях полиции, но к полученным сведениям не отнеслась всерьез, посчитав, что её это точно не коснётся. Призываем граждан Бурятии к бдительности. Никто не застрахован от обмана интернет-преступников. Будьте настороже сами и поделитесь важной информацией с близкими, - добавили в полиции республики.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Зашла после свидания в подъезд и исчезла
09.09.2024 в 13:49
В Бурятии берут кредиты, чтобы аннулировать заявки мошенников
09.09.2024 в 13:44
Баянист из Бурятии станет участником «Души баяна»
09.09.2024 в 13:26
Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды
09.09.2024 в 12:50
Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе
09.09.2024 в 12:39
Улучшение стратегических решений
09.09.2024 в 12:14
В Бурятии высадят более 60 тысяч сосен
09.09.2024 в 12:03
В Бурятии спасатели помогли заблудившейся женщине выбраться из леса
09.09.2024 в 11:54
Медики Бурятии готовятся к всплеску гриппа
09.09.2024 в 11:44
«Сотрудник ФСБ» обанкротил школьного учителя в Улан-Удэ
09.09.2024 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Коммунальщиков Улан-Удэ пересадили на велосипеды
Только не на обычные, а на электрические
09.09.2024 в 12:50
Папа Римский подтолкнул православного священника к фильму о русско-бурятской дружбе
Скоро в Улан-Удэ пройдет его премьера
09.09.2024 в 12:39
В Бурятии высадят более 60 тысяч сосен
Посадки пройдут в рамках Всероссийской акции по сохранению лесов
09.09.2024 в 12:03
Медики Бурятии готовятся к всплеску гриппа
Республика запасается вакцинами
09.09.2024 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru