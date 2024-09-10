Общество 10.09.2024 в 09:33

Районный суд Бурятии снял судимость с местного мошенника

Своими преступлениями он нанес ущерб свыше 6 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
Районный суд Бурятии снял судимость с местного мошенника

Житель Бурятии, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, подал ходатайство о снятии судимости и районный суд его удовлетворил. Однако прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию в Верховный суд республики.

Кабанским районным судом мужчина был признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Помимо этого, в пользу бюджета был взыскан причиненный преступлением ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

- По истечении половины испытательного срока осужденный обратился в Кабанский районный суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости в связи с тем, что исправился, ущерб погашает по мере возможности, а к уголовной и административной ответственности не привлекался. Суд ходатайство удовлетворил, но прокурор района не согласился с принятым решением, поскольку осужденный погасил лишь 8 тыс. рублей причинного ущерба, поэтому обжаловал его в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре.

Верховный суд республики согласился с доводами прокурора, отменил постановление суда и вынес новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного.

Фото: loon.site

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