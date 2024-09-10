Модернизацию Большереченского рыбзавода в Бурятии обещают закончить к концу года

Федеральный чиновник и глава Бурятии ознакомились с ходом реконструкции рыбзавода республики и провели выездное совещание с руководством предприятия, подрядчиками и представителями ответственных министерств и ведомств.





- Сегодня мы были на Большереченском рыбоводном заводе, обсуждали ход ремонта. Этот проект крайне важен для текущего федерального проекта. Наша задача - в декабре ввести объект в эксплуатацию. По имеющимся проблемам нашли пути решения, договорились, что коллеги подготовят детальный план-график. Мы в ежедневном режиме с участием всех заинтересованных сторон будем его мониторить и решать все вопросы, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач. Мы, все федеральные органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы, и правительство Бурятии, и все участники процесса будем держать модернизацию на контроле, - отметил Максим Корольков.





Реконструкция старейшего рыбоводного предприятия республики позволит увеличить мощность по выпуску личинок омуля в два с половиной раза: с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок.





9 сентября находящийся в Бурятии заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и глава республики Алексей Цыденов посетили Большереченский рыбоводный омулевый завод в Кабанском районе. Это предприятие модернизируют в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Работы планируется завершить до конца текущего года.В декабре 2022 года на объекте сменилась подрядная организация, работы были начаты в марте 2023 года.В рамках модернизации на заводе строят новую насосную станцию, котельную, цеха подращивания молоди для байкальского омуля, сети водоснабжения, электроснабжения, а также ремонтируют садковую базу. Реконструкция в основном касается системы водоподачи для инкубации икры, мощностей по подращиванию молоди - цеха подращивания и пруда. Здесь появятся система обеспечения электричества - автоматические станции, которые в случае отказа РЭС будут автоматически запускать электричество.Фото: пресс-служба правительства Бурятии