Общество 10.09.2024 в 10:39

Модернизацию Большереченского рыбзавода в Бурятии обещают закончить к концу года

Ход работ взял на контроль заместитель федерального министра
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Текст: Андрей Константинов
Модернизацию Большереченского рыбзавода в Бурятии обещают закончить к концу года
9 сентября находящийся в Бурятии заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и глава республики Алексей Цыденов посетили Большереченский рыбоводный омулевый завод в Кабанском районе. Это предприятие модернизируют в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Работы планируется завершить до конца текущего года.

Федеральный чиновник и глава Бурятии ознакомились с ходом реконструкции рыбзавода республики и провели выездное совещание с руководством предприятия, подрядчиками и представителями ответственных министерств и ведомств.


В декабре 2022 года на объекте сменилась подрядная организация, работы были начаты в марте 2023 года.

- Сегодня мы были на Большереченском рыбоводном заводе, обсуждали ход ремонта. Этот проект крайне важен для текущего федерального проекта. Наша задача - в декабре ввести объект в эксплуатацию. По имеющимся проблемам нашли пути решения, договорились, что коллеги подготовят детальный план-график. Мы в ежедневном режиме с участием всех заинтересованных сторон будем его мониторить и решать все вопросы, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач. Мы, все федеральные органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы, и правительство Бурятии, и все участники процесса будем держать модернизацию на контроле, - отметил Максим Корольков.


Реконструкция старейшего рыбоводного предприятия республики позволит увеличить мощность по выпуску личинок омуля в два с половиной раза: с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок.


В рамках модернизации на заводе строят новую насосную станцию, котельную, цеха подращивания молоди для байкальского омуля, сети водоснабжения, электроснабжения, а также ремонтируют садковую базу. Реконструкция в основном касается системы водоподачи для инкубации икры, мощностей по подращиванию молоди - цеха подращивания и пруда. Здесь появятся система обеспечения электричества - автоматические станции, которые в случае отказа РЭС будут автоматически запускать электричество.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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