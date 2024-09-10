В Бурятии убийца двух человек хотела выйти по УДО

В Бурятии 65-летняя женщина, осужденная в 2015 году к 12 годам лишения свободы за убийство двух человек, пыталась добиться условно-досрочного освобождения. В ходатайстве, направленном в Советский райсуд Улан-Удэ, она указала, что уже отсидела более 9 лет из назначенного срока, администрацией колонии характеризуется положительно, имеет поощрения, в колонии получила специальность повара, участвует в мероприятиях исправительного учреждения.Но райсуд посчитал, что этих оснований для освобождения по УДО недостаточно.«Осужденная в период отбывания наказания одновременно с получением 10 поощрений допустила 3 нарушения установленного порядка отбывания наказания и подвергалась взысканиям», отметили в райсуде, оставив женщину сидеть дальше.Заключенная с таким поворотом дела не согласилась и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Но и там не нашла понимания.«При разрешении ходатайства об условно-досрочном освобождении суд должен учитывать поведение осужденного лица за весь период отбывания наказания. Указанное поведение осужденной судом обоснованно расценено как нестабильное, цели наказания не достигнуты. Осужденная для своего исправления нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания в виде лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»