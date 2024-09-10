Общество 10.09.2024 в 11:39

Роман в переписке обошелся улан-удэнцу в круглую сумму

Потерявший голову Ромео потерял и два миллиона
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Роман в переписке обошелся улан-удэнцу в круглую сумму

Знакомство с девушкой в интернете обернулось для улан-удэнца потерей более 2 миллионов рублей. Возлюбленная, оказавшаяся в схеме мошенников обычной наживкой, предложила мужчине заняться инвестированием и свела со своим знакомым.

Обманутым оказался 32-летний сотрудник одного из производственных предприятий города Улан-Удэ.

- Их общение с девушкой переросло в роман по переписке. Виртуальная возлюбленная предложила заработать, прислала ссылку на сайт для финансовых инвестиций и свела со знакомым, который поможет во всем разобраться. Он, в свою очередь, объяснил, чтобы больше заработать – надо вложиться. Тогда мужчина перевел около 82 тысяч рублей личных накоплений на свой якобы виртуальный счет, а потом оформил кредит и отправил еще 1,3 млн рублей. Его подруга по переписке подбадривала его и призывала вложиться еще, поэтому мужчина оформил еще один кредит в сумме 700 тысяч, - рассказали в полиции республики.

Спустя некоторое время, мужчина решил вывести все свои денежные средства, однако лжеинвестор попросил его внести еще дополнительные средства на счет для полного вывода средств. Только тогда улан-удэнец понял, что все это время общался с мошенниками и обратился в полицию.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала
10.09.2024 в 13:06
23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев
10.09.2024 в 12:48
В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»
10.09.2024 в 12:42
В правительстве Бурятии обсудили экологические проекты
10.09.2024 в 12:31
В Бурятии похолодает до минус десяти
10.09.2024 в 12:19
Двери по эскизам детей из Бурятии вызвали интерес на международной выставке
10.09.2024 в 12:17
В Улан-Удэ снова выстрелят из гаубицы
10.09.2024 в 12:03
В Курскую область отправили 20 коробок гуманитарки из Бурятии
10.09.2024 в 11:55
Роман в переписке обошелся улан-удэнцу в круглую сумму
10.09.2024 в 11:39
Бурятия на ВЭФ-2024 заключила соглашения на 259 млрд рублей
10.09.2024 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала
Со двора сельчанки уголовник увел рейки на 7 тысяч рублей
10.09.2024 в 13:06
23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев
Посмертно его наградили Орденом Мужества
10.09.2024 в 12:48
В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»
Специалистам муниципалитетов рассказали, как оформлять заявки на конкурсы по благоустройству
10.09.2024 в 12:42
В Бурятии похолодает до минус десяти
Прогноз погоды на неделю опубликовали синоптики
10.09.2024 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru