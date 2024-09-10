Роман в переписке обошелся улан-удэнцу в круглую сумму

Знакомство с девушкой в интернете обернулось для улан-удэнца потерей более 2 миллионов рублей. Возлюбленная, оказавшаяся в схеме мошенников обычной наживкой, предложила мужчине заняться инвестированием и свела со своим знакомым.

Обманутым оказался 32-летний сотрудник одного из производственных предприятий города Улан-Удэ.

- Их общение с девушкой переросло в роман по переписке. Виртуальная возлюбленная предложила заработать, прислала ссылку на сайт для финансовых инвестиций и свела со знакомым, который поможет во всем разобраться. Он, в свою очередь, объяснил, чтобы больше заработать – надо вложиться. Тогда мужчина перевел около 82 тысяч рублей личных накоплений на свой якобы виртуальный счет, а потом оформил кредит и отправил еще 1,3 млн рублей. Его подруга по переписке подбадривала его и призывала вложиться еще, поэтому мужчина оформил еще один кредит в сумме 700 тысяч, - рассказали в полиции республики.

Спустя некоторое время, мужчина решил вывести все свои денежные средства, однако лжеинвестор попросил его внести еще дополнительные средства на счет для полного вывода средств. Только тогда улан-удэнец понял, что все это время общался с мошенниками и обратился в полицию.

Фото: loon.site