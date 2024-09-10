Общество 10.09.2024 в 11:55

В Курскую область отправили 20 коробок гуманитарки из Бурятии

Помощь собрали в социальном фонде республики
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Текст: Елена Кокорина
В Курскую область отправили 20 коробок гуманитарки из Бурятии

20 коробок с гуманитарной помощью для жителей Курской области собрали сотрудники Отделения СФР по Республике Бурятия. В них упаковали продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и бытовую химию.

- Сейчас жителям эвакуированных населенных пунктов особенно важно понимать, что их поддерживают тысячи неравнодушных людей по всей стране. В этом проявляется наша сила духа, — подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.   

Напомним, что немногим ранее гуманитарную помощь жителям Курской области в виде предметов первой необходимости собрали и сотрудники администрации Улан-Удэ собрали. А преподаватели и студенты БГСХА собрали 100 тысяч рублей на организацию питания, бытовых условий и медицинского обслуживания беженцев из прифронтовых территорий.

Фото: СФР по Республике Бурятия

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гуманитарная помощь

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