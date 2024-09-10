Общество 10.09.2024 в 12:03

В Улан-Удэ снова выстрелят из гаубицы

Залп будет приурочен к присвоению звания «Город трудовой доблести»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова выстрелят из гаубицы
В честь Дня присвоения Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в микрорайоне Шишковка.

Как сообщили в мэрии, почетный залп в 12 часов даст Сергей Заборских, директор Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, Почетный гражданин Улан-Удэ.

«Сергей Заборских - уроженец Кяхты. В 1987 году начал трудовую деятельность на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, где прошел путь от слесаря до директора. Завод под его руководством из года в год наращивает объемы производства», - отметили в мэрии.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Улан-Удэ присвоили 5 сентября 2023 года. Столица Бурятии удостоилась его за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

За последний месяц это будет уже третий по счету выстрел. Ранее залп из гаубицы давали 31 августа в честь победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе и 3 сентября в честь Победы над Японией и окончания Второй Мировой войны.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
выстрел

Все новости

В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала
10.09.2024 в 13:06
23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев
10.09.2024 в 12:48
В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»
10.09.2024 в 12:42
В правительстве Бурятии обсудили экологические проекты
10.09.2024 в 12:31
В Бурятии похолодает до минус десяти
10.09.2024 в 12:19
Двери по эскизам детей из Бурятии вызвали интерес на международной выставке
10.09.2024 в 12:17
В Улан-Удэ снова выстрелят из гаубицы
10.09.2024 в 12:03
В Курскую область отправили 20 коробок гуманитарки из Бурятии
10.09.2024 в 11:55
Роман в переписке обошелся улан-удэнцу в круглую сумму
10.09.2024 в 11:39
Бурятия на ВЭФ-2024 заключила соглашения на 259 млрд рублей
10.09.2024 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала
Со двора сельчанки уголовник увел рейки на 7 тысяч рублей
10.09.2024 в 13:06
23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев
Посмертно его наградили Орденом Мужества
10.09.2024 в 12:48
В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»
Специалистам муниципалитетов рассказали, как оформлять заявки на конкурсы по благоустройству
10.09.2024 в 12:42
В Бурятии похолодает до минус десяти
Прогноз погоды на неделю опубликовали синоптики
10.09.2024 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru