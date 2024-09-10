В Улан-Удэ снова выстрелят из гаубицы

В честь Дня присвоения Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в микрорайоне Шишковка.Как сообщили в мэрии, почетный залп в 12 часов даст Сергей Заборских, директор Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, Почетный гражданин Улан-Удэ.«Сергей Заборских - уроженец Кяхты. В 1987 году начал трудовую деятельность на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, где прошел путь от слесаря до директора. Завод под его руководством из года в год наращивает объемы производства», - отметили в мэрии.Напомним, звание «Город трудовой доблести» Улан-Удэ присвоили 5 сентября 2023 года. Столица Бурятии удостоилась его за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.За последний месяц это будет уже третий по счету выстрел. Ранее залп из гаубицы давали 31 августа в честь победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе и 3 сентября в честь Победы над Японией и окончания Второй Мировой войны.Фото: мэрия Улан-Удэ