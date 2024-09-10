Общество 10.09.2024 в 12:19
В Бурятии похолодает до минус десяти
Прогноз погоды на неделю опубликовали синоптики
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии обнародовал краткий прогноз погоды. По данным синоптиков, на этой неделе в республике ожидается неустойчивая, ветреная погода. Местами пройдет небольшой дождь, в горах севера и юго-запада с мокрым снегом. Преобладающая температура ночью составит +1, +6, по северу и юго-западу – отрицательные значения. Ночью 13 сентября в большинстве районов ожидаются заморозки до -1, -4, по северо-востоку до -5, -10 градусов.
Преобладающая температура днем по южной половине республики составит +12, +17, по северной +6, +11 градусов.
15 сентября выход южного циклона приведет к дождям на большей части республики, в горах с мокрым снегом. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с и понижение дневных температур на 5-10 градусов.
16 сентября прогнозируется холодная и ветреная погода, преобладающая температура днем составит всего +3, +9 градусов.
Фото: «Номер один»
Преобладающая температура днем по южной половине республики составит +12, +17, по северной +6, +11 градусов.
15 сентября выход южного циклона приведет к дождям на большей части республики, в горах с мокрым снегом. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с и понижение дневных температур на 5-10 градусов.
16 сентября прогнозируется холодная и ветреная погода, преобладающая температура днем составит всего +3, +9 градусов.
Фото: «Номер один»
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