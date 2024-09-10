Двери по эскизам детей из Бурятии вызвали интерес на международной выставке

Ребята из школы креативных индустрий «Байкал Арт» создали эскизы дверей, которые вызвали интерес на международной выставке строительных материалов, услуг и технологий «Barilga Expo 2024». Данная выставка проходит в Монголии и является крупнейшим мероприятием строительной отрасли соседнего региона.

- Выставка имела большой интерес у жителей Монголии, т.к. такие креативные двери с монгольскими орнаментами были представлены впервые. Руководство «Русской дверной мануфактуры» заключило со школой «Байкал Арт» договор, что будет объявлен конкурс на разработку эскизов еще одной линейки. Эти эскизы будут распределены на четыре номинации: молодежно-подростковые, классические двери, детские и креативные двери, - рассказала заведующая Школы креативных индустрий Эльвира Доржиева.

Учредитель «Русской дверной мануфактуры» с легкостью согласился на этот совместный проект, с целью, чтобы его компания выделялась на общем фоне российского рынка дверей своим креативным подходом.

Напомним, что этот успех за короткий период времени у школы креативных индустрий «Байкал Арт» не единственный.

- В конце августа ребята прибыли из Москвы, где они стали победителями конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, состоявшийся во время III Международного детского культурного форума в Москве, - добавила Доржиева.

Фото: loon.site