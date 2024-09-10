В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»

Подготовка заявки для конкурса занимает несколько месяцев. Сначала нужно провести голосование по выбору территорий, затем продумать концепцию благоустройства, учитывая мнение жителей, защитить проект перед республиканской комиссией, чтобы пройти в федеральный конкурс по благоустройству.





«Конференцию мы организовали для специалистов в муниципалитетах, чтобы сподвигнуть их для активного участия в конкурсе. Рассказываем, как правильно подготовить заявку, какие требования необходимо предусмотреть в проекте. Это и качество, и удобство, и комфорт для населения. В этом году мы подали 6 заявок и три из них прошли в финал. Мы рады, это говорит о большом потенциале наших сел. Мы будем дальше добиваться результатов. Эта конференция поможет нам закрыть «белые пятна», поселения должны смело идти в конкурсы», - рассказала Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды.







В конкурсах имеют право участвовать муниципальные образования численностью свыше 5 тысяч человек. Такие села - потенциальные участники конкурсов по благоустройству в ДФО. Всего у нас в республике 27 таких населенных пунктов. Около тридцати представителей районных и сельских администраций приняло участие в конференции. На ней выступили представители архитектурных студий, имеющих опыт в составлении заявок.





«У нас много населенных пунктов, которые могут участвовать, поэтому проводим конференцию, чтобы погрузить людей в эти процессы. Благодаря этому Всероссийскому конкурсу мы можем благоустраивать наши села, приводить в порядок общественные территории. Уже второй год есть победители среди сельских поселений. У нас есть организации, которые ведут эти конкурсные заявки. Работы много организационного характера, много работы с людьми. Мы убеждены бояться не стоит, надо участвовать», - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.







Бурятия не один год участвует в конкурсах по созданию комфортной городской среды, проходящих в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году три заявки из шести одобрены к реализации федеральным жюри Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в субъектах ДФО. В трех селах республики - в Онохое, Каменске и Хоринске - в следующем году появятся новые благоустроенные общественные территории.Также участники конференции обсудили процессы реализации проектов, сохранности благоустроенных пространств, особенности их озеленения. Рассмотрели имеющийся опыт благоустройства в Закаменске и Гусиноозерске. Наглядно увидели парк «Сфера» в селе Кабанск, реализованный по Всероссийскому конкурсу в этом году, а также посетили производственные цеха «Селенгинскагромаш».Проведение конференции стало значимым шагом в сторону формирования комфортной среды в селах Бурятии. Она прошла в конструктивном ключе, а темы вызвали дискуссии и обсуждения.Фото: Минстрой Бурятии