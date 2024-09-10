23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев

Боец из Бурятии сбил дрон и спас сослуживцев ценой своей жизни. Никите Кобылкину было всего 23 года.

Известно, что Никита был старшим ребенком в семье и учился в Онохойской школе №1. После окончания школы поступил в «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», а получив образование ушел в армию. Подписав контракт с Балтийским флотом морской пехоты был направлен в Калининградскую область.

Никита Кобылкин участвовал в СВО с 7 марта 2022 года. Во время боевых действий получил две контузии. Погиб на территории Украины 27 августа 2024 года при исполнении воинского долга.

В период боевых действий был награжден медалью «За отвагу», а посмертно – Орденом Мужества.

Фото: ТГ-канал "Записки боевого бурята"