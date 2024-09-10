В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала

Накануне в дежурную часть полиции Баргузинского района Бурятии обратилась 54-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже пиломатериала с ее двора на сумма 7 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении строительных материалов. Оперативники выяснили, что злоумышленник приметил возле дома две пачки половой рейки длиною 2 метра, 6 пачек деревянного сайдинга длиной 2,5 метра. Позже он проник во двор потерпевшей и похитил строительный материал. Увез он его на автомобиле знакомого, - рассказали в МВД республики.

Похищенный материл злоумышленник продал, вырученные деньги потратил.

- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественной направленности. В содеянном он признался. Следствием возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один