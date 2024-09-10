Нерадивые водители блокируют проезд в центре Улан-Удэ

Сегодня в мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете стоянки и парковки на улице Ранжурова возле Бурятского госуниверситета. Ранее по этой улице открыли проезд для автотранспорта. Тем не менее водители продолжали и дальше парковаться на проезжей части, блокируя проезд. Для предотвращения этого вчера там нанесли соответствующую дорожную разметку и установили знаки.«Уважаемый автомобилисты! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливыми на дороге», - обратились к водителям в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ