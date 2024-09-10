Общество 10.09.2024 в 13:42

Нерадивые водители блокируют проезд в центре Улан-Удэ

На Ранжурова установили знаки, запрещающие парковку
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Текст: Андрей Константинов
Нерадивые водители блокируют проезд в центре Улан-Удэ
Сегодня в мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете стоянки и парковки на улице Ранжурова возле Бурятского госуниверситета. Ранее по этой улице открыли проезд для автотранспорта. Тем не менее водители продолжали и дальше парковаться на проезжей части, блокируя проезд. Для предотвращения этого вчера там нанесли соответствующую дорожную разметку и установили знаки.

«Уважаемый автомобилисты! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливыми на дороге», - обратились к водителям в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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