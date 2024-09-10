Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Роскомнадзор продолжит борьбу с американскими VPN-сервисами. Такой ответ дали в организации на то, что пропускная способность подконтрольных правительству США и работающих в РФ VPN-сервисов будет увеличена.По российским законам работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Также действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.Россия расценивает поддержку США VPN-сервисов, которые используются для обхода официальных интернет-блокировок в нашей стране, как вмешательство в свои внутренние дела. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на сообщение о встрече, которая прошла в Белом доме 5 сентября. На ней американские чиновники просили представителей гигантов IT-индустрии помочь увеличить пропускную способность оплачиваемых Соединенными Штатами VPN.Фото: «Номер один»