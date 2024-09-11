Улан-удэнец остался без машины и денег поговорив с мошенником

В Улан-Удэ 60-летнего водителя медицинской организации мошенники оставили без денег и автомобиля. Они убедили мужчину, что его Госуслуги взломаны, в связи с чем под ударом оказались как его сбережения, так и личный автомобиль.

Перевести все накопления и продать свою машину он умудрился всего лишь за один день.

- Всё началось с телефонного звонка, в котором оператор мобильной связи попросил 60-летнего водителя сообщить код из смс-сообщения для продления договора. После, с ним связался лжесотрудник портала Госуслуг, который сообщил о взломе личного кабинета потерпевшего. Аферист сказал, что на его банковских счетах происходят подозрительные операции и предложил помощь. Для защиты денежных средств необходимо было срочно перевести деньги на «безопасные счета». Поддавшись на уловки злоумышленников, мужчина перевел 470 тысяч рублей по указанным реквизитам, - рассказали в МВД республики.

Однако мошенники на этом не остановились. Они убедили мужчину в том, что его автомобиль «Toyota RAV 4» числится в залоговом реестре и подлежит изъятию.

- Доверчивый мужчина в этот же день продал машину за 1 170 000 рублей и перевел деньги на указанные им реквизиты. В итоге он потерял 1 миллион 640 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Запрошены транзакции денежных средств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мошенников, - добавили в полиции.

Фото: Номер один