Управляшки в Улан-Удэ проверяют, как они готовят дома к холодам

Сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции совместно с представителями прокуратуры Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов проверяют управляющие организации города, как они готовят дома к холодам.

- Многоквартирные дома проверили в военных городках - ст. Дивизионная, Сосновый бор. Здесь дома обслуживает управляющая организация ООО «Стройкомсервис». Также осмотрели дома управляющей организации ООО УК «Отличный» в Железнодорожном районе по ул. Маяковского, ул. 502 км, - сообщили в администрации города.

Проверки в этих домах показали, что в подъездах - остекление сборное, и оно имеет повреждения. Повреждены приборы отопления, двери, отсутствует теплоизоляция трубопроводов в подъездах, подвалах. В подвалах повреждена кровля, отсутствует освещение и имеется бытовой мусор.

Материалы проверок отправлены в органы прокуратуры Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов г. Улан-Удэ для принятия мер прокурорского реагирования.

Проверки многоквартирных домов на готовность к зиме пока продолжаются.

Фото: Номер один