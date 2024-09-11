Общество 11.09.2024 в 10:30

Власти Улан-Удэ дождались прокурорского представления

Жители центра города до сих пор сидят без горячей воды
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ дождались прокурорского представления
Жители центра Улан-Удэ до сих пор не получили горячую воду, которую им отключили еще 10 мая из-за масштабного ремонта коммунальной инфраструктуры. Сложившейся ситуацией заинтересовались в прокуратуре Бурятии.

«Согласно графику работы должны были быть выполнены в срок до 31 августа. Вместе с тем они вовремя не завершены, в результате чего подача горячего водоснабжения потребителям до настоящего времени не возобновлена», - констатировало надзорное ведомство.

Как уточнили в прокуратуре, без горячей воды все это время находятся 149 многоквартирных домов, 13 организаций здравоохранения, 6 дошкольных и 7 средних общеобразовательных учреждений.

В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурор Советского района внес в администрацию города и подрядную организацию представления.

«Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры», - заверили в ведомстве.

Напомним, недавно городские власти обещали, что горячую воду жителям центра вернут с началом отопительного сезона. Он стартует 16 сентября.

Фото: «Номер один»
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горячая вода отключение прокуратура

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