На пяти городских маршрутах в Улан-Удэ поменяется расписание

Для улучшения транспортного обслуживания населения с 12 сентября на маршрутах № 9, 24, 31, 31А, 37 будет действовать новое расписание.

На маршруте № 24 по обращениям граждан увеличится количество рейсов. На маршрутах № 9, 37, а также дачных №31, 31А будет произведена корректировка времени между рейсами.

Более подробная информация в карточках:

















С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: Номер один