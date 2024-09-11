Взамен изъятого огнестрела жителю Бурятии дали пятилетний срок

Жителя Бурятии осудили за незаконную передачу огнестрельного оружия и боеприпасов третьим лицам, а также сбыт боеприпасов гражданке Монголии. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно.

Возбуждено и расследовано уголовное дело Следственным отделом УФСБ Республики Бурятия.

- В ходе следствия установлено, что осужденный незаконно передал на временное хранение несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним своим знакомым, не имеющим разрешений на хранение и ношение оружия. Кроме того, он незаконно сбыл боеприпасы к огнестрельному оружию гражданке Монголии, - рассказали в УФСБ республики.

Решением Советского районного суда г. Улан-Удэ мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

- Изъятое оружие и боеприпасы переданы в органы Федеральной службы войск нацгвардии РФ, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site