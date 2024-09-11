Общество 11.09.2024 в 11:18

Жителей Бурятии приглашают на XXIX Книжный салон

Он состоится в Национальной библиотеке 26 и 27 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на XXIX Книжный салон

26 и 27 сентября в Национальной библиотеке Республики Бурятии пройдет XXIX Книжный салон (возрастное ограничение 6+). Крупнейшее книжное событие республики соберет издателей, писателей, иллюстраторов, представителей книжных магазинов из Бурятии и регионов России.

В этом году приглашенными гостями Книжного салона станут известный востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов, молодой популярный писатель, сценарист, победитель всероссийских литературных премий Ислам Ханипаев, представители издательства «Рипол классик» (г. Москва) и др.

Крупные издательства Бурятии и России покажут свой ассортимент и книжные новинки на фестивальной ярмарке. Среди участников книжной ярмарки этого года издательства «Рипол классик», «Номад», «Путь в Азию», Буддийский центр «Зеленая тара», редакция журнала «Байкал», книжные магазины города.

Во время Книжного салона будут подведены итоги конкурса «Книга года Республики Бурятия». Гостей фестиваля ждут творческие встречи с писателями и поэтами, лекции, мастер-классы, дискуссии, выставки, экскурсии, детско-семейная программа, презентация инклюзивных проектов.

Подробнее ознакомиться с программой Книжного салона можно на сайте фестиваля https://ks.nbrb.ru/

Возрастной ценз: 6+

 

Фото: Национальная библиотека РБ

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национальная библиотека бурятия книжный салон

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