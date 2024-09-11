Банда улан-удэнских алкашей ограбила вино-водочный отдел магазина

Компания любителей выпить из Улан-Удэ загремела в полицию после кражи алкоголя из местного магазина. Задержанный 47-летний мужчина без определенного места жительства, а также его сообщники, унесли с собой 10 бутылок водки, стоимостью более 3 тысяч рублей и выпили их.

Кнопка тревожной сигнализации в продуктовом магазине одного из торговых центров города сработала днем.

- Прибывший наряд правоохранителей совместно с работниками службы безопасности задержали подозреваемого в краже. По камерам видеонаблюдения было установлено, что утром мужчина украл несколько бутылок алкоголя, а днем вернулся в магазин и совершил повторную кражу, но был задержан на месте преступления, - рассказали в Росгвардии республики.

Со слов задержанного, кражи они совершали свободным доступом с полок в магазине, складывая похищенное в свои рюкзаки. Похищенные 10 бутылок, стоимостью более 3 тысяч рублей, они выпили.

- По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия