95-летняя бабушка из Бурятии вяжет теплые носки бойцам СВО

95-летняя Вера Алексеевна Чмелёва из Заиграевского района Бурятии вяжет для бойцов СВО теплые носки и варежки. С начала специальной операции женщина отправляет теплые изделия и посылки со сладостями на передовую.

Родилась Вера Алексеевна в Мордовской АССР и несколько дней назад, 8 сентября, она отметила свое 95-летие.

В Бурятию переехала с семьей в 1949 году, где и встретила своего будущего мужа, создав крепкую и любящую семью.

- Были трудности, были радости, с мужем прожили долгую счастливую жизнь, - вспоминает Вера Алексеевна, - воспитали хороших детей.

Сейчас она уже на заслуженном отдыхе, в доме хозяйничает самостоятельно: следит за огородом, может приготовить и испечь пироги, прядёт пряжу, разводит красивые цветы и вяжет коврики, носки и варежки. Теплые изделия и посылки со сладостями отправляет бойцам на передовую.

- Нужно помогать людям,- говорит пережившая тяготы и трудности войны Вера Алексеевна, - заботиться не только о себе, но и о ближних своих, всегда делиться тем, что у тебя есть. Я люблю людей, люблю общение и всем говорю, что я счастливый человек! У меня богатое наследство: мои дети, шесть внуков и шесть правнуков.

В юбилейный день рождения женщине вручили поздравительное письмо от Президента РФ, открытку от Главы Бурятии и свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта.



Фото: минсоцзащиты Бурятии