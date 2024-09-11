Общество 11.09.2024 в 16:04

95-летняя бабушка из Бурятии вяжет теплые носки бойцам СВО

Свои посылки она отправляет им регулярно
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Текст: Елена Кокорина
95-летняя бабушка из Бурятии вяжет теплые носки бойцам СВО

95-летняя Вера Алексеевна Чмелёва из Заиграевского района Бурятии вяжет для бойцов СВО теплые носки и варежки. С начала специальной операции женщина отправляет теплые изделия и посылки со сладостями на передовую.

Родилась Вера Алексеевна в Мордовской АССР и несколько дней назад, 8 сентября, она отметила свое 95-летие.

 В Бурятию переехала с семьей в 1949 году, где и встретила своего будущего мужа, создав крепкую и любящую семью.

- Были трудности, были радости, с мужем прожили долгую счастливую жизнь, - вспоминает Вера Алексеевна, - воспитали хороших детей.

Сейчас она уже на заслуженном отдыхе, в доме хозяйничает самостоятельно: следит за огородом, может приготовить и испечь пироги, прядёт пряжу, разводит красивые цветы и вяжет коврики, носки и варежки. Теплые изделия и посылки со сладостями отправляет бойцам на передовую.

- Нужно помогать людям,- говорит пережившая тяготы и трудности войны Вера Алексеевна, - заботиться не только о себе, но и о ближних своих, всегда делиться тем, что у тебя есть. Я люблю людей, люблю общение и всем говорю, что я счастливый человек! У меня богатое наследство: мои дети, шесть внуков и шесть правнуков.
В юбилейный день рождения женщине вручили поздравительное письмо от Президента РФ, открытку от Главы Бурятии и свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта.

Фото: минсоцзащиты Бурятии

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