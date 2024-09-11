Общество 11.09.2024 в 16:25

В Бурятии взошла священная звезда Риха

В период ее восхода рекомендуется купаться в водных источниках
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии взошла священная звезда Риха

В астрологических системах разных народов мира период с 9 по 16 сентября, или с 14 по 20 сентября называется временем Восхода звезды Риха (Риши). Риху называют также звездой, дарующей очищение. 

- Считается, что в эти семь дней водные источники становятся целебными. Говорят, что в этот период «вода созревает» - данное явление связано с тем, что за две недели до Осеннего Равноденствия пять первоэлементов в природе приходят в гармоничное, сбалансированное по отношению друг к другу состояние, - сообщает Институт Тибетской Астрологии и Медицины.

Таким образом, водные источники становятся целебными не потому, что над горизонтом действительно восходит звезда Риши (это звезда Канопус из созвездия Киля), а потому, что период восхода этой звезды отмечает начало недели гармонии пяти первоэлементов в природе накануне Осеннего Равноденствия.

В индийской ведической литературе звезда Канопус связана с мудрецом Агастьей, одним из древних мудрецов-риши. Согласно ведам звезда Риши Агастья является «очистителем вод», и ее восход совпадает с успокаиванием вод Индийского океана.  Кроме того, восход звезды Риши Агастья на территории Индии знаменует окончание сезона дождей.

В соответствии с тибетской традицией, вода в это время приобретает «Восемь достоинств», она становится: сладкая, прохладная, мягкая, легкая, чистая, прозрачная, безвредная для горла и живота.

Древние славяне так же верили, что две недели до Осеннего Равноденствия вода обладает особой силой – приносит здоровье и красоту.

В этот период благоприятно: посещать источники, принимать лечебные ванны, собирать лекарственные растения, заготавливать на зиму продукты долгого хранения, играть свадьбы, приводить к согласию враждующие стороны, заключать договора, совершать любые действия, направленные на умиротворение и гармонизацию чего-либо.

 

Фото: Номер один

Все новости

«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»
11.09.2024 в 16:49
В Бурятии наполовину готова школа в Баргузинском районе
11.09.2024 в 16:42
Житель Улан-Удэ жестоко убил соседку из-за сломанного забора
11.09.2024 в 16:36
В Бурятии пропал житель Красноярска
11.09.2024 в 16:28
В Бурятии взошла священная звезда Риха
11.09.2024 в 16:25
В Улан-Удэ инспекторы ДПС помогли спасти пожилого мужчину
11.09.2024 в 16:20
Фильм режиссера из Бурятии «Аба и son» появился в открытом доступе
11.09.2024 в 16:07
95-летняя бабушка из Бурятии вяжет теплые носки бойцам СВО
11.09.2024 в 16:04
Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ
11.09.2024 в 15:52
Аэропорт «Байкал» закрыл въезд на привокзальную площадь
11.09.2024 в 14:54
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
«Бабушка рвала салфетку и жевала ее»
Сибирячка обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками
11.09.2024 в 16:49
В Бурятии наполовину готова школа в Баргузинском районе
Новая школа будет вмещать 176 человек
11.09.2024 в 16:42
В Бурятии пропал житель Красноярска
Вестей от него нет уже три дня
11.09.2024 в 16:28
В Улан-Удэ инспекторы ДПС помогли спасти пожилого мужчину
Дедушку оперативно доставили в больницу на служебной машине
11.09.2024 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru