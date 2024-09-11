В Бурятии взошла священная звезда Риха

В астрологических системах разных народов мира период с 9 по 16 сентября, или с 14 по 20 сентября называется временем Восхода звезды Риха (Риши). Риху называют также звездой, дарующей очищение.

- Считается, что в эти семь дней водные источники становятся целебными. Говорят, что в этот период «вода созревает» - данное явление связано с тем, что за две недели до Осеннего Равноденствия пять первоэлементов в природе приходят в гармоничное, сбалансированное по отношению друг к другу состояние, - сообщает Институт Тибетской Астрологии и Медицины.

Таким образом, водные источники становятся целебными не потому, что над горизонтом действительно восходит звезда Риши (это звезда Канопус из созвездия Киля), а потому, что период восхода этой звезды отмечает начало недели гармонии пяти первоэлементов в природе накануне Осеннего Равноденствия.

В индийской ведической литературе звезда Канопус связана с мудрецом Агастьей, одним из древних мудрецов-риши. Согласно ведам звезда Риши Агастья является «очистителем вод», и ее восход совпадает с успокаиванием вод Индийского океана. Кроме того, восход звезды Риши Агастья на территории Индии знаменует окончание сезона дождей.

В соответствии с тибетской традицией, вода в это время приобретает «Восемь достоинств», она становится: сладкая, прохладная, мягкая, легкая, чистая, прозрачная, безвредная для горла и живота.

Древние славяне так же верили, что две недели до Осеннего Равноденствия вода обладает особой силой – приносит здоровье и красоту.

В этот период благоприятно: посещать источники, принимать лечебные ванны, собирать лекарственные растения, заготавливать на зиму продукты долгого хранения, играть свадьбы, приводить к согласию враждующие стороны, заключать договора, совершать любые действия, направленные на умиротворение и гармонизацию чего-либо.

Фото: Номер один