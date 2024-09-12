Общество 12.09.2024 в 09:24

Долг за коммуналку приставы взыскали с пенсии жительницы Бурятии

Женщина два года не платила за услуги ЖКХ
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Текст: Елена Кокорина
Долг за коммуналку приставы взыскали с пенсии жительницы Бурятии

Судебные приставы Бурятии взыскали с 50-летней жительницы Прибайкальского района свыше 185 тысяч рублей задолженности за услуги ЖКХ. Она не оплачивала коммунальные платежи в течение двух лет, поэтому управляшка решила «отбить» долги в судебном порядке.

На основании исполнительного документа, в Прибайкальском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

- Чтобы взыскать задолженность, судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении квартиры должницы, ограничили ей выезд из России. Поскольку женщина официально нигде не работала, задолженность была взыскана с её пенсии, - рассказали в УФССП республики.

Служба судебных приставов Республики Бурятия призывает граждан оплачивать текущие платежи вовремя, не доводя ситуацию до возбуждения исполнительного производства и применения мер принудительного взыскания из-за неуплаты.

Фото: loon.site

 

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