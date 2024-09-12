Алиментщика из Бурятии лишили свободы на 8 месяцев

Жителю Бурятии, за неуплату алиментов на ребенка суд усилил наказание. Исправительные работы, назначенные судом первой инстанции, ему заменили на лишение свободы.

- Судом установлено, что виновный в течение нескольких месяцев неоднократно уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Между тем, гособвинитель, принимая во внимание наличие у мужчины двух судимостей за аналогичные преступления, не согласился с чрезмерно мягким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре республики.

Верховный суд поддержал его позицию и назначил осужденному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Фото: loon.site