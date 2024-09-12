В Прибайкальском районе ремонтируют региональную дорогу

В Прибайкальском районе Бурятии обновляют участок с 4 по 17 км трассы Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. Протяженность участка составляет 13 км.

В настоящее время подрядная организация ведет работы по устройству основания дорожной одежды и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Дорожники укрепляют обочины, асфальтируют подъезды к домам и к социально значимым объектам.

Также они ремонтируют мост через речку Кому.





- Автодорога связывает населенные пункты Покровка, Острог и Кома с районным центром. В Ильинке есть деревообрабатывающий завод, на который доставляют древесину с лесозаготовительных участков. На ремонтируемой улице располагается школа, здание администрации, продовольственный магазин, а также памятник павшим Воинам-землякам. Кроме того, дорога через Татауровскую переправу связывает трассы Р-258 и Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан в объезд Улан-Удэ, - отметили в минтрансе Бурятии.

В рамках капитального ремонта на участке делают тротуары и парковочные площадки, устанавливают электроосвещение и остановочные павильоны.



Ввод обновленного участка трассы планируется в этом году.

Фото: минтранс Бурятии