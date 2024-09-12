Общество 12.09.2024 в 10:37
В Бурятии поиски трупов кабанов завершились безрезультатно
Мертвых животных найти не удалось
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершается месячник «Дикий кабан», посвященный поискам трупов этих животных. Как сообщили в республиканском Управлении ветеринарии, за неполный месяц сотрудники ведомства совместно с инспекторами Бурприроднадзора и Бурприроды провели 89 межведомственных рейдов, 21 из них - из них в охотничьих угодьях.
«Ни одного трупа дикого кабана за это время обнаружено не было», - сообщили об итогах мероприятия в ведомстве.
Также было проведено 68 рейдов на несанкционированные свалки. Там искали трупы домашних свиней. Но их также не обнаружили.
Напомним, месячник по выявлению в лесах останков умерших диких кабанов в республике проходит впервые. Кому-то, возможно, такая акция покажется странной, но она организована во исполнение протокольного поручения статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова.
Месячник носит профилактический характер и направлен на обнаружение возможных очагов африканской чумы свиней. Это чрезвычайно опасное заболевание, способное нанести гигантский экономический ущерб. Поэтому домашние свиньи тоже попали под усиленное внимание.
Всего на территории Бурятии насчитывается около 3600 диких кабанов. В тройку лидеров по численности этого вида входят Баунтовский и Еравнинский районы, в каждом из которых живет примерно по 500 кабанов, а также Закаменский район (более 300 кабанов).
Фото: freepik.com
«Ни одного трупа дикого кабана за это время обнаружено не было», - сообщили об итогах мероприятия в ведомстве.
Также было проведено 68 рейдов на несанкционированные свалки. Там искали трупы домашних свиней. Но их также не обнаружили.
Напомним, месячник по выявлению в лесах останков умерших диких кабанов в республике проходит впервые. Кому-то, возможно, такая акция покажется странной, но она организована во исполнение протокольного поручения статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова.
Месячник носит профилактический характер и направлен на обнаружение возможных очагов африканской чумы свиней. Это чрезвычайно опасное заболевание, способное нанести гигантский экономический ущерб. Поэтому домашние свиньи тоже попали под усиленное внимание.
Всего на территории Бурятии насчитывается около 3600 диких кабанов. В тройку лидеров по численности этого вида входят Баунтовский и Еравнинский районы, в каждом из которых живет примерно по 500 кабанов, а также Закаменский район (более 300 кабанов).
Фото: freepik.com
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