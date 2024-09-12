В Улан-Удэ выявили проблему некачественного обеспечения электроэнергией

По представлению прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ накануне были устранены нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Установлено, что в нарушение требований законодательства потребителям пп. Зеленхоз, Зеленый и ДНТ «Баяр» сетевой организацией не обеспечена качественная и бесперебойная подача электроэнергии.

- В связи с этим прокурор района внес представление руководителю организации. По результатам его рассмотрения нарушения закона были устранены. В поселках произведена реконструкция трансформаторных подстанций, увеличена их мощность. В дачном товариществе была построена новая воздушно-столбовая трансформаторная подстанция. К электросетям присоединены 180 потребителей, - рассказали в прокуратуре республики.

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