В Улан-Удэ наркоман украл телефон и обменял его на растворитель

В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она сообщила, что у ее несовершеннолетнего ребенка неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью 4 тысячи рублей.

- Прибывшие на сообщение сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что злоумышленник на детской площадке во дворе жилого многоквартирного дома незаметно похитил гаджет из сумки мальчика и скрылся. При отработке соседних улиц росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину с признаками наркотического опьянения и задержали его, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанным оказался неоднократно судимый 33-летний местный житель.

- Мужчина сознался, что похищенный телефон обменял на растворитель для дальнейшего употребления. Похищенный сотовый телефон вернули ребенку. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии