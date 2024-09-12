Общество 12.09.2024 в 11:33

В Улан-Удэ наркоман украл телефон и обменял его на растворитель

Мать пострадавшего ребенка заявила в полицию
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ наркоман украл телефон и обменял его на растворитель

В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она сообщила, что у ее несовершеннолетнего ребенка неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью 4 тысячи рублей.

- Прибывшие на сообщение сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что злоумышленник на детской площадке во дворе жилого многоквартирного дома незаметно похитил гаджет из сумки мальчика и скрылся. При отработке соседних улиц росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину с признаками наркотического опьянения и задержали его, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанным оказался неоднократно судимый 33-летний местный житель.

- Мужчина сознался, что похищенный телефон обменял на растворитель для дальнейшего употребления. Похищенный сотовый телефон вернули ребенку. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

 

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