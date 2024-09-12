Общество 12.09.2024 в 11:35
В Бурятии наградили экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку
Экипажу и медикам вручили почетные грамоты
Текст: Андрей Константинов
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге вручил почетные грамоты четырем членам экипажа вертолета авиакомпании «Баргузин», которые совершили жесткую посадку в Иркутской области во время санитарного рейса. Благодаря их профессионализму ни сам экипаж, ни находившиеся на борту медики серьезно не пострадали.
«Только благодаря героическим и профессиональным действиям экипажа удалось спасти жизни людей. Отличная работа, благодарим за выдержку и самообладание в экстремальной ситуации», - отметил Александр Гоге.
Наград удостоились командир воздушного судна Константин Шутилов, пилот-инструктор Александр Салимов, авиатехник Баир Гаврилов и бортпроводник-инструктор Ольга Брылева. Медикам также вручили грамоты: Надежда Лазарева и Алексей Корнюшин, несмотря на полученные травмы, после жесткой посадки оказали первую помощь другим пострадавшим.
Напомним, авиапроисшествие случилось 3 сентября. Вертолет Ми-8 вылетел из Иркутска в Орлик, чтобы эвакуировать ребенка, на которого упали футбольные ворота. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Через 26 минут после вылета связь с воздушным судном пропала. Как выяснилось, вертолет совершил жесткую посадку в 8 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. В результате происшествия никто серьезных травм не получил.
Позже сообщалось, что причиной происшествия стал удар молнии, из-за которого у вертолета отказало рулевое управление. Точную причину инцидента установит проходящее сейчас расследование.
Что касается пострадавшего ребенка, то его эвакуировали следующим утром другим бортом. Сейчас мальчик уже идет на поправку.
Фото: Минтранс Бурятии
«Только благодаря героическим и профессиональным действиям экипажа удалось спасти жизни людей. Отличная работа, благодарим за выдержку и самообладание в экстремальной ситуации», - отметил Александр Гоге.
Наград удостоились командир воздушного судна Константин Шутилов, пилот-инструктор Александр Салимов, авиатехник Баир Гаврилов и бортпроводник-инструктор Ольга Брылева. Медикам также вручили грамоты: Надежда Лазарева и Алексей Корнюшин, несмотря на полученные травмы, после жесткой посадки оказали первую помощь другим пострадавшим.
Напомним, авиапроисшествие случилось 3 сентября. Вертолет Ми-8 вылетел из Иркутска в Орлик, чтобы эвакуировать ребенка, на которого упали футбольные ворота. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Через 26 минут после вылета связь с воздушным судном пропала. Как выяснилось, вертолет совершил жесткую посадку в 8 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. В результате происшествия никто серьезных травм не получил.
Позже сообщалось, что причиной происшествия стал удар молнии, из-за которого у вертолета отказало рулевое управление. Точную причину инцидента установит проходящее сейчас расследование.
Что касается пострадавшего ребенка, то его эвакуировали следующим утром другим бортом. Сейчас мальчик уже идет на поправку.
Фото: Минтранс Бурятии
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