Общество 12.09.2024 в 11:41

Молодежи Бурятии рассказали об учебных местах и вакансиях

Вчера завершил работу форум «Жить, учиться и работать в Бурятии»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодежи Бурятии рассказали об учебных местах и вакансиях

В среду, 11 сентября, на территории Гостиных рядов прошел Форум «Жить, учиться и работать в Бурятии» (возрастное ограничение 6+). Участниками мероприятий стали образовательные организации, учреждения дополнительного, профессионального и высшего образования, предприятия-работодатели и школьники – всего около 7 тысяч человек.


Форум направлен на формирование профессионального самоопределения молодёжи и её привлечение в производственные секторы экономики Бурятии, на повышение престижа рабочих профессий и укрепление преемственности и связи поколений.

– Вижу, все ребята с горящими глазами, энергией, драйвом, позитивом, с огромным желанием работать и двигаться вперед. В республике идёт очень быстрое развитие: инвестиции в основной капитал в 2023 году дали плюс 30 процентов, в 2022-м – плюс 23 процента. Инвестиции в основной капитал – основной показатель развития республики, здесь тяжелая промышленность, легкая промышленность, сервис, социальная сфера, в общем все направления деятельности. Экономика нашего региона растет, значит, нам нужны рабочие руки, специалисты, которые будут двигать нашу республику вперед. Желаю, чтобы вы нашли свою специальность, стали высококвалифицированными и востребованными специалистами, чтобы у вас были крепкие семьи, чтобы у вас было много детей, которые в будущем продолжат ваше дело. Знакомьтесь, изучайте, дружите, дерзайте, двигайтесь вперед, – обратился к участникам форума глава республики Алексей Цыденов.

На форуме образовательные организации Бурятии – профессиональные и высшие учебные заведения – презентовали свои лучшие практики.



– Наше учебное заведение вошло в ТОП-50 образовательных организаций, которые готовят специалистов для строительной отрасли. На фестивале мы представляем профессию мастеров-отделочников строительных и декоративных работ, показываем материалы и инструменты, с которыми работают наши будущие специалисты. На сегодня по этой профессии в нашем техникуме обучаются 75 человек. Конкурс на все 18 специальностей техникума большой, при этом все наши выпускники трудоустраиваются и остаются работать в нашей республике – в сфере городского хозяйства, строительной и дорожной отрасли, – говорит замдиректора по производственной работе техникума строительства и городского хозяйства Андрей Гомбоев.

Во время форума прошли выставки полезных навыков и ИТ-компаний, дискуссионные площадки, мастер-классы, ознакомительные профессиональные пробы, профориентационные тестирования.

На выставке форума было представлено 10 направлений трудоустройства: легкая и пищевая промышленность; туризм и сервис; строительство, городское хозяйство и горная промышленность; креативная индустрия; энергетика; ИТ и телекоммуникации; здравоохранение; образование, сельское хозяйство, лесная промышленность и экология; машиностроение и транспорт.

Компании Бурятии рассказали молодежи о наиболее востребованных профессиях, представили эффективные бизнес-идеи, а школьники с интересом погрузились в тематики будущих профессий.


Фото: правительство Бурятии

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правительство бурятии молодежь вакансии #74

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