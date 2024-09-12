Общество 12.09.2024 в 12:05

В Улан-Удэ открылся фестиваль «Технофест»

Он расскажет школьникам и студентам о перспективах работы в российской промышленности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылся фестиваль «Технофест»

В Улан-Удэ сегодня состоялось открытие второго фестиваля науки и технологий республики Бурятия «Технофест» (возрастное ограничение 6+). Четыре локации фестиваля под названиями «Про-Авиа», «Про-Техно», «Про-Био» и «Про-Агро» развернулись на территории кампуса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ).

- Фестиваль «Технофест» стал уникальной площадкой для знакомства молодежи с научными и технологическими достижениями нашего региона. Мы стремимся вдохновить молодое поколение на изучение технологий, чтобы они обратили своё внимание на инженерные профессии. В этом году фестиваль стал масштабнее, и мы ожидаем участие более пяти тысяч школьников, студентов Улан-Удэ и пригорода, – сказал ректор ВСГУТУ, профессор Игорь Сизов.

Школьники и студенты не только познакомятся с предприятиями, но и смогут попробовать себя в роли инженера и прикоснуться к образцам современной техники.

Во время фестиваля более 30 предприятий Бурятии расскажут о новых технологиях машиностроения, авиастроения, робототехники, металлообработки, информационных технологий и биотехнологий. Тематические площадки с интерактивными выставками, мастер-классами и конкурсами будут работать до 17.00 по адресу: ул. Ключевская 40В.

Технофест» поможет наладить контакты между будущими специалистами и работодателями. Участники узнают всю информацию о стажировках и вакансиях в ведущих компаниях региона.

Организаторами выступили ВСГУТУ, правительство РБ,БРО «Союз машиностроителей России» (БРО СоюзМаш) при поддержке комитета по социальной и молодёжной политике Администрации г. Улан-Удэ и Регионального отделения Движения первых.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, минпромторг Бурятии

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технофест всгуту бурятия

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