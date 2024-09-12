Жительница Бурятии два года лечила рак корой осины

В бурятский онкологический диспансер обратилась женщина, которая два года лечила рак слюной железы корой осины. Народный метод ей не помог, и за это время опухоль только распространялась дальше.Врачи онкодиспансера констатируют, что в их практике это не первый случай самолечения народными методами.«Достаточно открыть вкладку браузера и яркие заголовки привлекают внимание «Кора осины - старый проверенный способ против рака». В ней автор пишет «Применение коры осины от рака является действующим целебным методом. Благодаря противовоспалительным и антибактериальным свойствам осины люди излечиваются от онкологии», и далее много информации про чудодейственные свойства осины. Осина, наверное, и сама не имеет понятия, что её кора лечит рак», - с сожалением пишут медики.Фото: freepik.com